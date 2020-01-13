с чего всё началось

Газета указывала, что совладельцам УГМК Искандару Махмудову и Андрею Бокареву принадлежало 51% акций компании. Другим крупным акционером "Мосметростроя" является ВТБ, который получил 49% акций в 2017 году в рамках урегулирования части задолженности компании на 26,8 млрд рублей.

Здоровье В Липецкой области закрывается станция переливания крови Решение закрыть станцию чиновники приняли после анализа эффективности её работы, который провела начальник управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольга Эйхлер.

Гаджеты Xiaomi создает смартфон с трехсторонним дисплеем В государственном ведомстве интеллектуальной собственности Китая был зарегистрирован патент от компании Xiaomi на смартфон, дисплей которого занимает три стороны гаджета.

Гаджеты Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+ Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.

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Общество Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением 13 января принцы Уильям и Гарри выпустили совместное заявление, в котором опровергли сообщение британских таблоидов о том, что отношения между ними находятся на грани окончательного разрыва.

Политика NYT опубликовала страшную хронику крушения украинского Boeing Издание утверждает, что благодаря изучению данных о перемещениях самолёта, анализу снятых очевидцами видео и фото, удалось нарисовать «самую ясную на данный момент картину семиминутного полёта» лайнера, потерпевшего крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана в Киев.

Шоу-бизнес Пелагея рассказала о разводе с мужем Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.