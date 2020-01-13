с чего всё началось

Газета указывала, что совладельцам УГМК Искандару Махмудову и Андрею Бокареву принадлежало 51% акций компании. Другим крупным акционером "Мосметростроя" является ВТБ, который получил 49% акций в 2017 году в рамках урегулирования части задолженности компании на 26,8 млрд рублей.

Происшествия По резвому «Рендж Роверу», разогнавшемуся на КАД, полицейский выпустил 19 пуль Как сообщает 47news, 14 января около 6 часов экипаж ГИБДД Пушкинского района Петербурга заметил на КАД в районе Дачного проспекта Range Rover, водитель которого лихо перестраивался из одной полосы в другую.

Политика Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.

Общество В брауншвейгской колбасе обнаружили превышение пищевых добавок Роскачество выявило по итогам проверки "Брауншвейгской" сырокопчёной колбасы превышение содержания пищевых добавок Е251 и Е252 (нитраты калия и натрия) в пяти торговых марках этого продукта, при этом в двух случаях - превышение максимально допустимого уровня, сообщается в пресс-релизе организации.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Экономика В России растут цены на сигареты Максимальные розничные цены на табачные изделия с октября прошлого года по январь 2020 года повысили крупнейшие компании, которые работают на территории РФ и специализируются на сигаретах.

Политика В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».

Общество Регуляторную «гильотину» для мигрантов могут упразднить Часть депутатов считает, что принятие таких поправок может лишить работы многих граждан России, чей труд бизнес оплачивает дороже.

Экономика В России подорожает черный хлеб По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.