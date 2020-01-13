Экономика
ИнтерфаксМэрия столицы получила контрольный пакет акций «Мосметростроя»
Газета указывала, что совладельцам УГМК Искандару Махмудову и Андрею Бокареву принадлежало 51% акций компании. Другим крупным акционером "Мосметростроя" является ВТБ, который получил 49% акций в 2017 году в рамках урегулирования части задолженности компании на 26,8 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
О том, что власти Москвы изучают возможность покупки всего пакета акций компании, в июле прошлого года писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.Интерфаксвчера в 06:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Происшествия
По резвому «Рендж Роверу», разогнавшемуся на КАД, полицейский выпустил 19 пуль
Как сообщает 47news, 14 января около 6 часов экипаж ГИБДД Пушкинского района Петербурга заметил на КАД в районе Дачного проспекта Range Rover, водитель которого лихо перестраивался из одной полосы в другую.
Единоборства
Емельяненко показал, как он готовится к бою с Исмаиловым
Александр Емельяненко, боец MMA из РФ, разместил на своей странице в «Инстаграме» фото, где демонстрируется его подготовка к бою с соотечественником Магомедом Исмаиловым.
Общество
Россияне ждут массовых протестов и отставок министров в 2020 году
Самыми ожидаемыми событиями 2020 года являются коррупционные скандалы и отставки министров, показал проведенный «Левада-центром» опрос.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Общество
Nissan готовит план возможного выхода из альянса с Renault
Экономика
Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
Политика
СНБО Украины назвал тайные версии крушения самолета в Иране
СНБО Украины назвал тайные версии, рассматриваемые во время расследования крушения самолета в Иране. Слова Алексея Данилова приводит УНИАН.
Общество
В брауншвейгской колбасе обнаружили превышение пищевых добавок
Роскачество выявило по итогам проверки "Брауншвейгской" сырокопчёной колбасы превышение содержания пищевых добавок Е251 и Е252 (нитраты калия и натрия) в пяти торговых марках этого продукта, при этом в двух случаях - превышение максимально допустимого уровня, сообщается в пресс-релизе организации.
Общество
Кудрин оценил масштаб коррупции в России
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Кино
Главой жюри Каннского кинофестиваля станет Спайк Ли
Жюри 73-го Каннского кинофестиваля возглавит Спайк Ли, известный как автор оскароносного «Черного клановца».
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Общество
Виктора Бута перевели в спецблок для террористов
Экономика
В России растут цены на сигареты
Максимальные розничные цены на табачные изделия с октября прошлого года по январь 2020 года повысили крупнейшие компании, которые работают на территории РФ и специализируются на сигаретах.
Хоккей
Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Каролиной» в матче НХЛ
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Футбол
«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»
Общество
Регуляторную «гильотину» для мигрантов могут упразднить
Часть депутатов считает, что принятие таких поправок может лишить работы многих граждан России, чей труд бизнес оплачивает дороже.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
Шоу-бизнес
Настя Каменских похвасталась аппетитными формами на мексиканском пляже
Певица регулярно радует подписчиков не только видами ярких мексиканских пейзажей, но и своими не менее яркими формами на фоне белоснежных пляжей и ярко-синего неба.
Общество
Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями.
Политика
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Происшествия
Жительница Гатчины задушила бывшего мужа-насильника, защищая дочь
Защищая девочку, мать поясом задушила злоумышленника, передает АН «Оперативное прикрытие». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Футбол
Lego выпустил макет стадиона «Олд Траффорд» в честь 110-летия «МЮ»
Компания презентовала это сотрудничество, выпустив макет легендарного домашнего стадиона команды "Олд Траффорд", что приурочено к 110-летию "красных дьяволов".
Гаджеты
Новый iPhone с 5,4-дюймовым экраном получит датчик распознавания лиц
Новый iPhone получит 5,4-дюймовый экран и Face ID вместо устаревшего Touch ID.
Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ювентуса» объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник "Ливерпуля", "Ювентуса" и сборной Мали Мохаммед Сиссоко в эфире французской телепрограммы Footissime объявил о завершении игровой карьеры.
Политика
Вашингтон объяснил присоединение Крыма к России своей слабостью
США рассказали о пошатнувшейся за последние годы позиции в сфере сдерживания Ирана, России и Китая.
Общество
Максим Топилин назвал регионы с самой высокой и низкой рождаемостью
В течение прошлого года, с января по ноябрь рост рождаемости отмечается только в трех регионах - Москве, Карачаево-Черкессии и Ингушетии.