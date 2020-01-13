Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМэрия столицы получила контрольный пакет акций «Мосметростроя»

В июле прошлого года газета "Коммерсантъ" писала, что власти столицы изучают возможность покупки всего пакета акций компании-подрядчика по строительству метро. Газета указывала, что совладельцам УГМК Искандару Махмудову и Андрею Бокареву принадлежало 51% акций компании.
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с чего всё началось
О том, что власти Москвы изучают возможность покупки всего пакета акций компании, в июле прошлого года писала
 газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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