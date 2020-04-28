Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМэру Екатеринбурга вынесено предупреждение из-за очагов коронавируса

Генеральная прокуратура России вынесла предупреждение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за массового заражения COVID-19 в горбольнице №1. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу.
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«Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — сообщила
 пресс-служба управления Генпрокуратуры по УрФО.
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Генпрокуратура вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за COVID-19

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