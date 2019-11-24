Экономика
РИА НовостиМеханизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год
Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят на действующих условиях на 2020 год, механизм также будет продлён до 2028 года, но обсуждается изменение параметров, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
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Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Политика
СМИ: бывший народный мэр Горловки работал на украинскую разведку
Как сообщается в сюжете ТСН, на подконтрольную Киеву территорию вернулся разведчик Эдуард Матюха, занимавший высокие должности на территории Донбасса.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Музыка
Зрители раскритиковали Шнурова за судейство на «Голосе»
Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал скандал на шоу "Голос".
Наука
Искусственный интеллект нашел новый геоглиф на плато Наска
С 2006 года ученые из Ямагатского университета (Япония) обнаружили более 100 новых геоглифов.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Общество
Бренд Loewe извинился за напоминающую форму узников концлагерей одежду
В ноябрьской коллекции люксовой модной марки Loewe нашли одежду, напоминающую форму узников концлагерей – бренд уже принес извинения и убрал скандальную коллекцию из продажи, сообщает "Медуза".
Хоккей
«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» только по буллитам
«Зеленое дерби» прошло в Уфе и завершилось победой гостей со счетом 4:3 (буллиты).
Армия и оружие
Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Транспорт
Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
Число вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится, проезд в это время будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Общество
Диетолог назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника
Британский диетолог Никола Шубрук назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника.
Общество
Пушков прокомментировал поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Здоровье
Названы опасные губительные свойства продуктов из сои
Космос
В NASA отреагировали на обнаружение насекомых на Марсе
Сотрудники космического агентства «НАСА» не стали игнорировать заявление профессора Университета Огайо (США) Уильяма Ромозера, представившего «доказательства» жизни на Красной планете.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Гаджеты
Xiaomi анонсировала дрель-шуруповерт за 28 долларов c зарядкой от USB
Компания Xiaomi намеревается уже в скором времени выпустить дрель-шуруповерт.
Футбол
«Фламенго» стал обладателем Кубка Либертадорес
Бразильская команда «Фламенго» во второй раз в своей истории добилась победы в Кубке Либертадорес.
Кино
Трейлер нового сезона «Доктора Кто» опубликован в Сети
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Технологии
Сестра основателя Snapchat запустила «Pornhub для миллениалов»
Общество
Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак
Диетолог из Австралии Сьюзи Барелл в интервью изданию 7news сообщила, какие продукты являются худшим выбором на завтрак.
Игры
Valve показали геймплей Half-Life: Alyx
Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Футбол