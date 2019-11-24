Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМеханизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год

Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят на действующих условиях на 2020 год, механизм также будет продлён до 2028 года, но обсуждается изменение параметров, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
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Трутнев: механизм выравнивания энерготарифов в ДФО будет продлен в 2020 году

ТАССвчера в 07:07

Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год

РИА Новостивчера в 07:17
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