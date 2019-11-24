Экономика
РИА НовостиМеханизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год
Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят на действующих условиях на 2020 год, механизм также будет продлён до 2028 года, но обсуждается изменение параметров, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
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Здоровье
Минздрав предлагает удаленный медосмотр для водителей автобусов
Минздрав РФ предлагает проводить удаленные медосмотры водителей общественного транспорта и регулярно проверять их на наркотики, сообщает "Парламентская газета".
Авто
Илон Маск представил бронированный электропикап Cybertruck
Генеральный директор фирмы по производству электромобилей Tesla Илон Маск представил очередное творение компании — электрический пикап Cybertruck.
Энергетика
На АЗС в Южно-Сахалинске лит 98-го продают за 70 рублей
Как сообщает Telegram-канал "Стоит", цена 1 литра 98-го бензина на АЗС "Змачинский" достигла 70 рублей, за неделю стоимость топлива выросла сразу на 15 рублей.
Политика
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии
WikiLeaks опубликовала письмо одного из сотрудников миссии ОЗХО в Сирии главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру.
Космос
Ученые нашли следы жизни в метеоритах
Ученые нашли следы органической жизни в примитивных метеоритах. Открытие поможет исследователям понять, как зародилась жизнь на Земле.
Общество
Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
Кино
Мединский допустил переносы премьер иностранных фильмов на Новый год
Российский министр культуры Владимир Мединский признался, что его ведомство имеет полномочия «развести» на новогодние каникулы премьеры российских и иностранных однотипных фильмов.
Происшествия
По факту ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна, проводится проверка
СУ СКР по Иркутской области проводит проверку по факту ДТП, в котором погибла супруга мэра Тулуна Юрия Карих.
Наука
Одобрено второе в мире лекарство на основе РНК-интерференции
В США одобрили второе лекарство, в основе которого лежит РНК-интерференция.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
Происшествия
Мать выбросила младенца с восьмого этажа во Владивостоке
Во Владивостоке задержана 37-летняя женщина, которая выбросила своего ребёнка с восьмого этажа.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Общество
Бренд Loewe извинился за одежду, похожую на форму узников концлагерей
Испанскому модному дому Loewe пришлось извиняться за одежду, которая напомнила покупателям форму узников нацистских концлагерей.
Футбол
Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Шоу-бизнес
Южнокорейская певица K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла известная южнокорейская певица К-рор Гу Хара сообщает издание Newsweek.
Политика
Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.
Политика
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Политика
Украинский разведчик пять лет работал в руководстве ДНР
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины рассекретило своего агента, который пять с половиной лет работал в Донбассе.
Здоровье
Названы пять признаков дефицита и нехватки витамина D в организме
Медиками определены и названы пять признаков дефицита витамина D в организме человека.
Авто
Новая Kia Optima рассекречена полностью
В Южной Корее начался приём заказов на седан Kia K5 нового поколения, который на глобальном рынке известен под названием Optima.
Армия и оружие
В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане
В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Игры
Бобби Котик: Через пять лет у Activision Blizzard может быть миллиард пользователей
Бобби Котик считает, что количество аудитории Activision Blizzard за пять лет возрастет с 350 млн до миллиарда человек.
Наука
Ученые узнали, как пчелы используют крылья, чтобы выбраться из воды
Исследования показали, что пчелы значительно эволюционировали: раньше, падая в воду, насекомые тонули, не зная, как выбраться, однако теперь они научились использовать для спасения крылья.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Политика
США ввели санкции против министра связи и информации Ирана
США ввели санкции против министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми, сообщает управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.