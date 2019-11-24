Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМеханизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год

Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят на действующих условиях на 2020 год, механизм также будет продлён до 2028 года, но обсуждается изменение параметров, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
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Трутнев: механизм выравнивания энерготарифов в ДФО будет продлен в 2020 году

ТАССвчера в 07:07

Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год

РИА Новостивчера в 07:17

Выравнивание энерготарифов для ДФО сохранят на 2020 год

EastRussia18:00
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Общество

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При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
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Политика

Украинский разведчик пять лет работал в руководстве ДНР

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Названы пять признаков дефицита и нехватки витамина D в организме

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В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Газета.Ru 12:47
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В краже унитазов с украинских военных кораблей обвинили мародеров

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Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
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