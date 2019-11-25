Экономика
РИА НовостиМеханизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год
Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят на действующих условиях на 2020 год, механизм также будет продлён до 2028 года, но обсуждается изменение параметров, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:22, Ашберн
Кино
Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном
Создатель фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер подтвердил, что во время работы над картиной у него действительно возникали производственные конфликты с продюсерами Джеймсом Кэмероном и Дэвидом Эллисоном, но он все же смог в значительной степени отстоять свое режиссерское видение.
Kinonews.ru вчера в 02:30
Политика
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
РИА Новости 18:07
Политика
В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»
В Совете Федерации дали оценку намерениям США включить санкции против газопровода "Северный поток-2" в военный бюджет страны на 2020 год.
Российская газета 04:20
Общество
Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак
RT на русском 16:52
Футбол
Азар считает, что Мбаппе может стать одним из лучших игроков в истории
Если продолжит прогрессировать, станет одним из лучших игроков в истории Когда был молодым, то я являлся очень хорошим игроком.
Спорт-Экспресс 19:09
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» вновь возглавил прокат в РФ
Аргументы и Факты 18:14
Кино
Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле
Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Kinonews.ru 22 ноября в 01:54
Космос
Boeing и NASA разошлись в оценке стоимости кораблей Starliner
Помимо завышенной стоимости доставки в Boeing не согласились с оценкой готовности корабля Starliner.
REGNUM 03:09
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru 18:29
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать слухи о разводе с Константином Меладзе
iReactor 22 ноября в 19:27
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Вести.Ru 22 ноября в 03:15
Экономика
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе.
Политика Сегодня 19:18
Музыка
Зрители раскритиковали Шнурова за судейство на «Голосе»
Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал скандал на шоу "Голос".
Народные новости вчера в 16:45
Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал скандал вокруг Софии Ротару, запланировавшей выступление в России, а также критику в адрес певицы, его слова приводит Gazeta.ru.
РИА Новости 17:59
Гаджеты
Мини-ноутбук OneMix 3 Pro получил процессор Intel Comet Lake
Внутри установлен производительный процессор Intel Core i5-10120Y Comet Lake-Y десятого поколения (4 ядер и 8 потоков).
Игромания.ру 08:46
Здоровье
Онкологи назвали 5 причин рака, которые человек может избежать
Врач-онколог из Германии назвал пять причин рака, которые человек сам в состоянии легко избежать.
Ugpressa.ru вчера в 22:52
Фигурное катание
Косторная выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Японии
Российская фигуристка Алёна Косторная стала победительницей в женском одиночном катании на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро.
News.ru вчера в 04:53
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган встретились на дне рождения сына
Произошло это по случаю дня рождения их сына Платона. Об этом сообщил в Instagram Эммануил Виторган.
Мойка78 08:59
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Газета.Ru вчера в 18:00
Музыка
Слава Богу, не победили: Лоза обрушился на Детское Евровидение
Как сообщает "Пятый канал", Лоза обрушился с жесткой критикой в адрес международного музыкального конкурса "Детское Евровидение", финал которого прошел в Польше в воскресенье, 24 ноября.
Московский Комсомолец 18:29
Музыка
Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна Frau & Mann
Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна Frau & Mann Персонаж Тилля возвращается домой, где узнает о возвращении мужа понравившейся ему девушки (Петер Тэгтгрен), и в ярости начинает крушить всю мебель в квартире.
Вокруг ТВ 05:46
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
РИА Новости 14:18
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
ТК Звезда 02:09
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Тульская служба новостей вчера в 04:52
Технологии
Хакеры украли данные более 1 млрд пользователей соцсетей по всему миру
Эксперт по кибербезопасности из США Винни Тройя сообщил о том, что в сети была опубликована база данных с информацией об 1,2 млрд пользователей различных соцсетей.
Ferra 09:17
Футбол
Киевское «Динамо» разгромило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" одержало победу над "Мариуполем" в матче чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 12:04
Культура
В Большом театре призвали к милосердию
Эскизы Бенуа советовал взять за основу декораций руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, который, по словам Ратманского, и предложил поставить «Жизель».
Независимая газета 11:07