К 1 апреля будет готова «дорожная карта», в которой пропишут механизм снижения ипотечной ставки, а рынок арендного жилья ждет создание единой информационной системы и постепенный переход в цивилизованное русло.

с чего всё началось

Ранее заместитель финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что ставка рефинансирования ипотечных кредитов в России снизилась к февралю 2020 года до уровня 8,7%. Прошлым летом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла о перспективе снижения ипотечных ставок до 7-8%.

Механизмы снижения ставки по ипотеке в России придумают к 1 апреля

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