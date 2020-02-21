Экономика
ВекМеханизмы снижения ставки по ипотеке в России придумают к 1 апреля
Ранее заместитель финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что ставка рефинансирования ипотечных кредитов в России снизилась к февралю 2020 года до уровня 8,7%. Прошлым летом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла о перспективе снижения ипотечных ставок до 7-8%.
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с чего всё началось
К 1 апреля будет готова «дорожная карта», в которой пропишут механизм снижения ипотечной ставки, а рынок арендного жилья ждет создание единой информационной системы и постепенный переход в цивилизованное русло.Известиявчера в 16:01
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Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
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Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200
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Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США
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Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Авто
Tesla опубликовала характеристики батареи нового Model Y
Экономика
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Один из крупнейших американских банков Wells Fargo сообщил в пятницу в пресс-релизе, что заплатит штраф в 3 миллиарда долларов за урегулирование претензий властей.
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Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Дубае
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Гаджеты
Стала известна цена на настольные процессоры Intel Comet Lake-S
Новые процессоры от Intel семейства Comet Lake-S еще не вышли, но о них уже известно многое. Например, 20 февраля стали известны цены.
Армия и оружие
ПНС Ливии приостановило участие в переговорах по военным вопросам
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии приостановило участие в переговорах по военным вопросам в Женеве после обстрела порта Триполи.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-сити произошло обрушение
В Москва-сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око», предположительно выпало стекло, сообщает в субботу, 22 февраля, РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы столицы.
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В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка
Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Технологии
Xiaomi согласилась предустанавливать российское ПО на свои гаджеты
Пресс-служба Xiaomi сообщила: «Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме».
Общество
Симптомы ОРВИ наблюдаются у китаянки, госпитализированной в Брянске
Признаки ОРВИ наблюдаются у жительницы КНР, снятой с поезда в Брянской области и госпитализированной в инфекционное отделение с подозрениями на коронавирус, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
Биатлон
Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира
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Общество
Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли
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Решение Вашингтона связано с продажей нефти из Венесуэлы.
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Астрономы открыли гигантскую планету с длительностью года 18 часов
Британские астрономы в созвездии Зайца обнаружили уникальную планету. На ней длительность одного года составляет всего 18 часов.
Общество
Падение метеорита в Карелии запечатлели на видео
Камеры компании «Ситилинк» запечатлели в Сегежском районе Карелии падение небесного тела.
Экономика
Правительство удвоит бюджет программ льготного автокредитования
В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд рублей.
Кино