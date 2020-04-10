Энергетика
ИнтерфаксСША взяли на себя часть обязательств Мексики по снижению добычи нефти
США помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть ее обязательств - 250-300 тыс. б/с, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. Президент США отметил, что Мексика должна будет позже "возместить" эту услугу.
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Комментарии
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда 13:00
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество
Собянин рассказал о предполагаемом пике заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине.
Известия вчера в 20:59
Происшествия
Оштрафованный после прогулки с псом москвич обжаловал решение суда
Иисус Воробьев, задержание которого при прогулке с собакой на Патриарших прудах в Москве стало резонансным, обжаловал постановление о штрафе в тысячу рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Елисеев.
РИА Новости 14:57
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу превысило 100 тысяч.
ТАСС 13:44
Общество
Росгвардия оцепила два села под Рязанью с заболевшими коронавирусом
Речь идет о селах Заокское и Коростово, где, по данным Роспотребнадзора, живут более 15% инфицированных от общего числа случаев заражения в регионе.
Эхо Москвы 12:31
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Политика
Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США
Как заявил президент США Дональд Трамп, власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:41
Энергетика
Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета вчера в 05:13
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Энергетика
Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти
Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Москва 24 вчера в 23:42
Общество
Власти Подмосковья вводят пропускной режим
Вестник Кавказа 14:08
Политика
Немецкая контрразведка следит за российскими СМИ
Немецкое федеральное ведомство по защите конституции, являющееся контрразведкой ФРГ, отслеживает и оценивает информацию о том, в какой степени пандемия коронавируса используется в качестве инструмента иностранными государствами.
Вести.Ru 13:01
Общество
В Италии продлили карантин до 3 мая
Режим ограничительных мер в Италии, связанный с распространением нового коронавируса, продлен до 3 мая.
Rambler News Service 14:29
Происшествия
Заключенные устроили бунт в Иркутской области
Газета.Ru 14:02
Общество
В Испании готовятся к летнему сезону без туристов
Правительство Испании готовится к летнему сезону – предполагается, что он пройдет без приезда иностранных туристов из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса.
Gazeta.SPb вчера в 15:42
Общество
Дмитрий Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска
Скандал случился 5 апреля в аэропорту Ижевска.
Говорит Москва 08:02
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
ToDay News Ufa вчера в 13:23
Общество
Калининградский губернатор предложил ужесточить режим самоизоляции
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагает штрафовать всех нарушителей режима самоизоляции, который действует в регионе из-за угрозы распространения коронавируса, особенно пожилых людей.
РИА Новости 14:14
Единоборства
Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249
В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
ГЛАС.RU 02:21
Политика
Украина продолжит блокировать российские соцсети — депутат Рады
Киев, 10 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Запрет на российские социальные сети и ряд других интернет-ресурсов будет продолжен, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета цифровой трансформации Александр Федиенко 10 апреля в комментарии ресурсу «Обозреватель».
REGNUM 05:31
Политика
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила в пятницу вечером пресс-служба Кремля.
Интерфакс 15:12
Авто
Компания Qoros показала свой новый паркетник
Компания Qoros продемонстрировала свой новый паркетник, с которым собирается возвратиться на рынок в 2020 году как часть бренда Chery.
Дни24 01:42
Общество
ФМБА сообщило об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РБК 12:54
Авто
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине года
По данным инсайдеров, в ходе обновления Lada 4x4 Bronto заметно изменится салон авто, а произойдет это в середине текущего года.
Новые автомобили 05:43
Здоровье
Главный врач РКБ Башкирии, побывавшая за границей, рассказала, почему не ушла на самоизоляцию
Мазки были сданы, поэтому на самоизоляцию я не уходила. Со мной были дети, они тоже здоровы, слава Богу, — отметила Эльза Сыртланова.
Уфа1.ру 07:23
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская трогательно поздравила старшего сына с 8-летием
Накануне у четы Боярской и Матвеева был семейный праздник — 8 лет исполнилось их старшему сыну Андрею.
Вокруг ТВ 08 апреля в 05:05
Политика
Конте прокомментировал помощь от России в борьбе с коронавирусом
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью BBC назвал оскорбительными утверждения о том, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянской стороне в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 05:31
Экономика
Правительство утвердило меры поддержки операторов управления отходами
Правительство утвердило меры поддержки операторов управления отходами Региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) компенсируют 20% суммы, установленной для них необходимой валовой выручки, рассчитанной за апрель—июнь 2020 года — такую меру поддержки одобрили в правительстве.
Коммерсантъ 10:46
Технологии
В Германии нашли зачатки коллективного иммунитета к коронавирусу
Жители немецкой общины Гангельт, что в часе езды от Кельна, могли приобрести так называемый коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщает The Guardian.
Российская газета 14:02