Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксСША взяли на себя часть обязательств Мексики по снижению добычи нефти

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США помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть ее обязательств - 250-300 тыс. б/с, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. Президент США отметил, что Мексика должна будет позже "возместить" эту услугу.
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США выполнят часть обязательств Мексики по снижению добычи нефти

Газета.Ru15:19

Мексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США

РБК08:59

США помогут Мексике в связи с ее намерением сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей

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Московский Комсомолец10:34

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РИА Новости09:05

Трамп пообещал помочь Мексике со снижением нефтедобычи

News.ru14:40

Президент Мексики: Трамп обещал помочь сократить нефтедобычу в рамках сделки ОПЕК+

Коммерсантъ08:52
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