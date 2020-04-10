США помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть ее обязательств - 250-300 тыс. б/с, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. Президент США отметил, что Мексика должна будет позже "возместить" эту услугу.

США взяли на себя часть обязательств Мексики по снижению добычи нефти

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