Мексика после переговоров с США снизит в рамках сделки ОПЕК+ объем добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает РИА Новости.

После переговоров с США Мексика согласилась на сокращение добычи нефти

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