Энергетика

МонаВистаМонаВистаПосле переговоров с США Мексика согласилась на сокращение добычи нефти

Мексика после переговоров с США снизит в рамках сделки ОПЕК+ объем добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает РИА Новости.
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США спасли сделку ОПЕК+

Московский Комсомолец10 апреля в 10:34

Мексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США

РБК10 апреля в 08:59

Мексика проинформировала ОПЕК о договоренности с США по снижению добычи нефти

ТАСС10 апреля в 10:08

Мексика согласилась присоединиться к сделке ОПЕК+ при условии помощи США

Суть событий10 апреля в 10:08

Мексика сообщила о договоренности с США по сокращению добычи нефти

РИА Новости10 апреля в 09:05

В Кремле прокомментировали согласие Мексики на сокращение добычи нефти

Известия10 апреля в 09:28

Мексика договорилась с США о снижении добычи нефти на 100 тысяч баррелей

News.ru10 апреля в 08:42
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Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
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Общество

Почти 180 россиян вылетели вывозным рейсом из Японии

Почти 180 граждан России покинули Японию вывозным рейсом Токио-Москва, сообщает российское посольство в Японии на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 01:11
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Общество

Песков допустил перенос Парада Победы

Газета.Ru вчера в 10:09
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Общество

Названы новые симптомы коронавируса

У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости вчера в 11:39
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Общество

В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов

В конце марта коллегия ЕЭК на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 решила ввести временный запрет на вывоз с территории ЕАЭС ряда продуктов, в том числе круп, муки, лука и чеснока.
RT на русском вчера в 22:16
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Общество

В Москве 12 апреля снова проведут масштабную дезинфекцию

Чтобы снизить угрозу распространения коронавируса COVID-19, в Москве в воскресенье, 12 апреля, проведут очередную масштабную дезинфекцию.
Комсомольская правда вчера в 18:57
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

RT на русском вчера в 16:47
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Политика

Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета вчера в 18:00
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Общество

В Греции спрогнозировали начало туристического сезона

Ореанда-Новости вчера в 05:55
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Общество

Граждане Турции подрались за хлеб из-за введения комендантского часа

Экономика сегодня вчера в 13:27
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Происшествия

В больницу в Коммунарке за сутки поступили более 70 пациентов

В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 72 пациента, выписались 44.
РБК 09 апреля в 02:27
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Шоу-бизнес

Подруга подключенной к ИВЛ Бабкиной рассказала о состоянии певицы

Подруга народной артистки России Надежды Бабкиной рассказала, что певица все еще находится в тяжелом состоянии.
Невские Новости вчера в 19:15
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко призналась, что причастна к разводам звезд

7Дней.ру 01:30
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Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 16:43
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Здоровье

В Свердловской области подтверждено ещё 13 случаев коронавируса

Уральский меридиан вчера в 04:32
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Общество

Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на слова главы компании SpaceX Илона Маска об отсутствии многоразовых ракет у России.
ТАСС вчера в 10:20
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Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
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Общество

Глава Якутии ввел полный карантин в городе Алдан

Глава Якутии Айсен Николаев ввел в городе Алдан на юге республики полный карантин в связи с распространением коронавируса.
РБК 00:15
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Общество

Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция

Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
Происшествия

В Ленобласти закрыли на карантин нелегальный хостел

Нелегальный хостел-общежитие в Ленинградской области был закрыт на карантин, а у 14 его постояльцев взяли анализ на коронавирус, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональный оперштаб.
РБК вчера в 15:49
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Общество

Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 10 апреля в 06:12
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Происшествия

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом: в Новосибирской области за последние сутки заразились десять человек, также пять новых случаев выявили в Алтайском крае.
Lenta.ru 01:27
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Происшествия

Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

ТАСС вчера в 23:59
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Здоровье

Российские врачи круглосуточно лечат больных коронавирусом в Италии

Медицинские специалисты из России продолжают лечить больных коронавирусом в полевом госпитале в итальянском Бергамо.
iReactor 01:15
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Гаджеты

Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах

В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
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Общество

Назван ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

В случае наиболее благоприятного развития ситуации с COVID-19 в России эпидемия может закончиться в июне.
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Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
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Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Piter.tv 10 апреля в 07:01
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Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 09 апреля в 08:26
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