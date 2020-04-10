Энергетика
МонаВистаПосле переговоров с США Мексика согласилась на сокращение добычи нефти
Мексика после переговоров с США снизит в рамках сделки ОПЕК+ объем добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Мексика согласилась присоединиться к сделке ОПЕК+ при условии помощи США
Суть событий10 апреля в 10:08
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
Комментарии
Общество
Почти 180 россиян вылетели вывозным рейсом из Японии
Почти 180 граждан России покинули Японию вывозным рейсом Токио-Москва, сообщает российское посольство в Японии на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 01:11
Общество
Песков допустил перенос Парада Победы
Газета.Ru вчера в 10:09
Общество
Названы новые симптомы коронавируса
У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости вчера в 11:39
Общество
В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов
В конце марта коллегия ЕЭК на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 решила ввести временный запрет на вывоз с территории ЕАЭС ряда продуктов, в том числе круп, муки, лука и чеснока.
RT на русском вчера в 22:16
Общество
В Москве 12 апреля снова проведут масштабную дезинфекцию
Чтобы снизить угрозу распространения коронавируса COVID-19, в Москве в воскресенье, 12 апреля, проведут очередную масштабную дезинфекцию.
Комсомольская правда вчера в 18:57
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
RT на русском вчера в 16:47
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета вчера в 18:00
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости вчера в 05:55
Общество
Граждане Турции подрались за хлеб из-за введения комендантского часа
Экономика сегодня вчера в 13:27
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Происшествия
В больницу в Коммунарке за сутки поступили более 70 пациентов
В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 72 пациента, выписались 44.
РБК 09 апреля в 02:27
Шоу-бизнес
Подруга подключенной к ИВЛ Бабкиной рассказала о состоянии певицы
Подруга народной артистки России Надежды Бабкиной рассказала, что певица все еще находится в тяжелом состоянии.
Невские Новости вчера в 19:15
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 16:43
Здоровье
В Свердловской области подтверждено ещё 13 случаев коронавируса
Уральский меридиан вчера в 04:32
Общество
Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на слова главы компании SpaceX Илона Маска об отсутствии многоразовых ракет у России.
ТАСС вчера в 10:20
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
Общество
Глава Якутии ввел полный карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев ввел в городе Алдан на юге республики полный карантин в связи с распространением коронавируса.
РБК 00:15
Общество
Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
Происшествия
В Ленобласти закрыли на карантин нелегальный хостел
Нелегальный хостел-общежитие в Ленинградской области был закрыт на карантин, а у 14 его постояльцев взяли анализ на коронавирус, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональный оперштаб.
РБК вчера в 15:49
Общество
Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 10 апреля в 06:12
Происшествия
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом: в Новосибирской области за последние сутки заразились десять человек, также пять новых случаев выявили в Алтайском крае.
Lenta.ru 01:27
Происшествия
Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске
ТАСС вчера в 23:59
Здоровье
Российские врачи круглосуточно лечат больных коронавирусом в Италии
Медицинские специалисты из России продолжают лечить больных коронавирусом в полевом госпитале в итальянском Бергамо.
iReactor 01:15
Гаджеты
Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах
В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Anonsens 10 апреля в 11:22
Общество
Назван ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
В случае наиболее благоприятного развития ситуации с COVID-19 в России эпидемия может закончиться в июне.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:38
Политика
Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Piter.tv 10 апреля в 07:01
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 09 апреля в 08:26