Энергетика
ИА Красная ВеснаМексика договорилась с США по сокращению добычи нефти
Напомним, 8 апреля состоялось внеочередное заседание ОПЕК+, посвященное вопросу стабилизации рынка нефти в мире, где Мексика поставила под удар новое соглашение. Министры энергетики стран-участников обсудили сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки.
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