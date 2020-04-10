Энергетика
ИА Красная ВеснаМексика договорилась с США по сокращению добычи нефти
Напомним, 8 апреля состоялось внеочередное заседание ОПЕК+, посвященное вопросу стабилизации рынка нефти в мире, где Мексика поставила под удар новое соглашение. Министры энергетики стран-участников обсудили сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 21:33, Ашберн
Комментарии
Общество
Число погибших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
Во всем мире в результате коронавирусной инфекции умерли более 100 тысяч человек.
Дождь 13:36
Космос
В Сети появилось видео с парящими над поверхностью Луны НЛО
На видео запечатлена поверхность спутника Земли, над которой то появляются, то исчезают неопознанные летающие объекты.
Дни24 вчера в 11:50
Кино
Кит Харрингтон в «Вечных» получит супергеройский костюм в стиле Железного Паука
По полученной The Direct инсайдерской информации, подготовка к съемках фильма была сокращена, чтобы соблюдать график съемок.
Popcornnews.ru 06:00
Общество
Пушков предостерег против преждевременной отмены карантина
Сенатор Алексей Пушков предостерег страны от преждевременного снятия карантина.
Вести.Ru 21:11
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Общество
Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru 19:02
Общество
Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
Здоровье
Еще 1 случай заражения коронавирусом подтвердился в Бурятии
По данным Минздрава Бурятии 10 апреля, в республике зарегистрирован 61 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-2019.
Ариг Ус вчера в 21:19
Футбол
Во Франции планируют завершить сезон в конце июля
По информации источники, футбольная лига Франции планирует завершить текущий розыгрыш чемпионата не позднее 25 июля.
Газета.Ru 20:06
Здоровье
Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru 18:09
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ
Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Газета.Ru вчера в 07:00
Общество
Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора.
АН Между строк 09:56
Общество
В Кургане вводят пропускной режим из-за коронавируса
Для выхода из дома необходимо отправить СМС, иначе — штраф В Курганской области вводится пропускной режим.
Курган и курганцы 15:54
Общество
Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
Общество
В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей
В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК 13:22
Шоу-бизнес
У дочери Владимира Левкина обнаружили рак мозга
Комсомольская правда вчера в 10:30
Экономика
В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»
Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 09:17
Политика
Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус.
РБК 19:29
Общество
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
Авто
Появились фото французской версии «Москвич-2141»
Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
Автоновости дня вчера в 11:15
Политика
В США считают нефтяную войну с Саудовской Аравией большой ошибкой России
Стивен Кук утверждает, что, вступив в конфликт с Саудовской Аравией, Москва явно переоценила свои силы.
Военное обозрение 11:43
Экономика
Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности
Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Коммерсантъ вчера в 15:35
Здоровье
Пик заболеваемости коронавирусом в Омской области еще впереди
Руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области, главный санитарный врач региона Александр Крига объяснил, почему сегодня было принято решение о продлении особого режима изоляции до 19 апреля.
РИА ОмскИнформ 10:14
Экономика
Блумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России
Власти готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции, планируется выделить порядка триллиона рублей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана.
РИА Новости 18:00
Политика
США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 20:31
Здоровье
Минздрав рассказал, как можно поставить диагноз «коронавирус»
Специалисты установили четкую клиническую картину коронавируса COVID-2019, поэтому заболевание можно установить исключительно по симптомам - без лабораторного обследования, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru вчера в 16:58
Общество
Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве начала ухудшаться с понедельника, 6 апреля.
Вечерняя Москва 13:16