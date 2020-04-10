Энергетика
Вестник КавказаМексика и США договорились сократить добычу нефти
В рамках сделки ОПЕК + Мексика пойдет на сокращение добычи нефти на 100 тыс баррелей в сутки вместо 350 тыс. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По его словам, данное решение согласовано с США.
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Выяснилось, что 18,5% научных статьей, на которые ссылается Википедия, вообще не упоминаются в других исследованиях, а 40% если и упоминаются, то без опровержения или подтверждения.
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