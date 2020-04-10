Энергетика

Мой БрянскМой БрянскМексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США

Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Мексика согласовала сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.
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США взяли на себя часть обязательств Мексики по снижению добычи нефти

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США выполнят часть обязательств Мексики по снижению добычи нефти

Газета.Ruвчера в 15:19

Трамп пояснил договорённости между США и Мексикой по добыче нефти

News.ruвчера в 18:09

Трамп: договоренности с Мексикой подразумевают некоторые сокращения нефтедобычи в США

ТАССвчера в 15:41

США спасли сделку ОПЕК+

Московский Комсомолецвчера в 10:34

Мексика сообщила о договоренности с США по сокращению добычи нефти

РИА Новостивчера в 09:05

Мексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США

РБКвчера в 08:59
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Комментарии

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Власти Турции вводят с 11 апреля комендантский час в 30 городах, включая Анкару и Стамбул. Об этом сообщили в МВД страны, передает ТАСС.
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Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг.
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Общество

Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
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Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
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Общество

Собянин ввел новые ограничения в Москве для борьбы с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 13:36
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Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:51
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Общество

Спрогнозировано скорое выздоровление более тысячи россиян с коронавирусом

Ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев спрогнозировал скорое выздоровление более тысячи россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 00:35
Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
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Экономика

Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики

Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
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Энергетика

Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:25
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Политика

Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Общество

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
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Общество

Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом

Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
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Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК вчера в 08:49
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Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
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Шоу-бизнес

Адвокат Жорин прокомментировал избиение Муцениеце пьяным Прилучным

ФАН вчера в 14:04
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Общество

Российские медики доказали эффективность препарата против коронавируса

Российские медики доказали противовирусную активность препарата "Мефлохин" в отношении возбудителя COVID-19.
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Общество

Пригожин возмутился несоблюдением режима самоизоляции в России

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Шоу-бизнес

Вернувшийся из больницы Николаев показал фото в кресле-каталке

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Православные верующие встретят Лазареву субботу

Воспоминание воскрешения Лазаря одновременно знаменует собой окончание Великого поста - после двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица.
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Общество

В Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом

Барнаул, 11 апреля 2020, 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
REGNUM 00:31
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Политика

Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя

10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия вчера в 20:59
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 7 новых случаев коронавируса

По данным на утро 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано семь новых случаев коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 00:13
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Общество

Владимир Путин уволил замглавы МВД России Александра Романова

«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Следственного департамента МВД России», – говорится в указе.
Петербургский дневник 09 апреля в 15:40
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Общество

Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 19:02
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Политика

Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Еще в ноябре минувшего года разведка США предупредила Белый дом о том, насколько губительны последствия коронавируса.
Что происходит 09 апреля в 00:22
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Кино

Алексей Гуськов сыграл «крестного отца» русской мафии

Главную роль в фильме исполнил Марко Д'Аморе, для которого этот проект стал еще и режиссерским дебютом.
Российская газета вчера в 05:31
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Студия Valve поведала о планах относительно игры «Half-Life 3»

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Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
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