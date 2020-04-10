Энергетика
Мой БрянскМексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США
Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Мексика согласовала сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.
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Комментарии
Общество
В Турции из-за коронавируса ввели комендантский час
Власти Турции вводят с 11 апреля комендантский час в 30 городах, включая Анкару и Стамбул. Об этом сообщили в МВД страны, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 15:34
Общество
Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг.
Интерфакс - Россия вчера в 03:08
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Общество
Собянин ввел новые ограничения в Москве для борьбы с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Общество
Спрогнозировано скорое выздоровление более тысячи россиян с коронавирусом
Ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев спрогнозировал скорое выздоровление более тысячи россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 00:35
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Экономика
Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики
Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:25
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК вчера в 08:49
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Общество
Российские медики доказали эффективность препарата против коронавируса
Российские медики доказали противовирусную активность препарата "Мефлохин" в отношении возбудителя COVID-19.
Реальное время вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Вернувшийся из больницы Николаев показал фото в кресле-каталке
ТВ Центр 09 апреля в 03:08
Религия
Православные верующие встретят Лазареву субботу
Воспоминание воскрешения Лазаря одновременно знаменует собой окончание Великого поста - после двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица.
РИА Новости вчера в 17:27
Общество
В Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом
Барнаул, 11 апреля 2020, 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
REGNUM 00:31
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия вчера в 20:59
Происшествия
В Новосибирской области выявили 7 новых случаев коронавируса
По данным на утро 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано семь новых случаев коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 00:13
Общество
Владимир Путин уволил замглавы МВД России Александра Романова
«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Следственного департамента МВД России», – говорится в указе.
Петербургский дневник 09 апреля в 15:40
Общество
Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 19:02
Политика
Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Еще в ноябре минувшего года разведка США предупредила Белый дом о том, насколько губительны последствия коронавируса.
Что происходит 09 апреля в 00:22
Кино
Алексей Гуськов сыграл «крестного отца» русской мафии
Главную роль в фильме исполнил Марко Д'Аморе, для которого этот проект стал еще и режиссерским дебютом.
Российская газета вчера в 05:31
Игры
Студия Valve поведала о планах относительно игры «Half-Life 3»
Ридус вчера в 17:19
Политика
Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17