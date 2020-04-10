Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о достижении договоренности с президентом США Дональдом Трампом о сокращении добычи нефти. Об этом мексиканский леджер сообщил на пресс-конференции в пятницу, 10 апреля, опубликованной в Twitter.

Мексика сообщила о договоренности с США по сокращению добычи нефти

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