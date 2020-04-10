Энергетика
Вестник КавказаМексика и США договорились сократить добычу нефти
В рамках сделки ОПЕК + Мексика пойдет на сокращение добычи нефти на 100 тыс баррелей в сутки вместо 350 тыс. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По его словам, данное решение согласовано с США.
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Комментарии
Футбол
Фарфан: пускай в «Локомотиве» не трогают мои деньги
Перуанский форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан раскритиковал решение клуба сократить футболистам и тренерам зарплату на 40% в связи с приостановкой чемпионата.
RT на русском 14:07
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Политика
Песков заявил, что здоровье Путина отменное
Песков отметил, что Путин, переключившись на формат видеоконференций, также проводит отдельные встречи очно.
ТАСС 07:12
Музыка
Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию
Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа 10:09
Здоровье
Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
News.ru 08:42
Общество
В Астрахани с понедельника введут разовые электронные пропуска
С этого понедельника, 13 апреля, в Астрахани будет введена система разовых пропусков, получить которые можно будет через специальный интернет-сайт.
Арбуз 09:38
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Общество
США стали лидером по числу смертей от коронавируса
США по-прежнему занимают первое место в мире по числу зараженных COVID-19, показывают данные Университета Хопкинса.
РБК 12:28
Шоу-бизнес
Вера Брежнева: самоизоляция укрепила брак с Меладзе
Певица Вера Брежнева рассказала, что наслаждается вынужденной самоизоляцией.
News.ru 11:49
Шоу-бизнес
Маргарита Королева сообщила, что Надежду Бабкину вывели из комы
О состоянии Надежды Бабкиной было мало что известно. 11 апреля ее подруга Маргарита Королева сообщила новые данные.
Woman.ru 13:27
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Происшествия
Россиянка убила мужа в ожидании результатов теста на коронавирус
Жительница Зеленограда убила гражданского мужа, пока ждала результатов теста на коронавирус, находясь на карантине.
Lenta.ru 13:28
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
РИА Новости 12:12
Общество
Вирусолог предупредил о новой эпидемии коронавируса после карантина
Отмена ограничительных мер после снижения числа инфицированных COVID-19 может вызвать новую вспышку заболевания, считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.
News.ru 09:57
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 01:49
Политика
МИД Белоруссии не понимает, о какой помощи стране сообщили в Кремле
Господин Макей не понимает, о какой помощи Белоруссии в Кремле сообщили журналистам.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Армия и оружие
В США вынесли вердикт: Су-57 окончательно проиграл Су-35С
Истребитель Су-57 превосходит в маневренности Су-35С, а также оборудован внутренними отсеками с ракетами, которые снижают его ЭПР.
Утро.ru 03:00
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Здоровье
В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что в стране лабораторно подтвержден триста один случай инфицирования COVID-19 медицинских работников.
Страна Советов on-line 13:24
Общество
Коронавирус зафиксирован в 11 районах Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в соцсетях, что большая часть пациентов с COVID-19 — в возрасте от 50 до 69 лет.
Kursk.com 14:21
Общество
Китай направил в Россию группу экспертов по борьбе с коронавирусом
Китайские специалисты прилетят в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 22:47
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
Более 30 стран запросили у России аппараты ИВЛ
Власти РФ продают в другие страны ИВЛ, когда их не хватает в больницах России Некоторые эксперты и многие общественные деятели задают вопрос: Почему Россия отправляет или продаёт в другие страны аппараты ИВЛ, когда в российских больницах таких аппаратов нет или не хватает, их обещают поставить только через 6 месяцев.
Absolut TV вчера в 09:43
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки прихода устойчивого тепла в Россию
В Центральной части России теплая погода установится не раньше середины апреля.
Известия вчера в 04:50
Общество
В Москве ввели новые ограничительные меры
РБК вчера в 14:06
Общество
В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:35
Политика
Бывшая сотрудница Байдена обвинила его в домогательствах
Экс-сотрудница бывшего вице-президента США 77-летнего Джо Байдена подала жалобу в полицию Вашингтона, в которой обвинила его в сексуальных домогательствах.
Комсомольская правда 11:48