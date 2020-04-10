Энергетика
Вестник КавказаМексика и США договорились сократить добычу нефти
В рамках сделки ОПЕК + Мексика пойдет на сокращение добычи нефти на 100 тыс баррелей в сутки вместо 350 тыс. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По его словам, данное решение согласовано с США.
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Комментарии
Общество
Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 02:35
Общество
За сутки в России добавилось 1667 заболевших COVID-19 в 49 регионах
За сутки в России добавилось 1667 заболевших COVID-19 в 49 регионах.
Российская газета 04:15
Здоровье
Число заразившихся COVID-19 на Украине превысило 2,5 тысячи человек
Количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 на Украине составляет 2511. За последние сутки инфекция выявлена у 308 человек.
News.ru 03:05
Здоровье
В больнице в Уфе коронавирусом заразились 170 человек
Ранее из-за подозрения на коронавирус у пяти врачей и двух пациентов РКБ имени Куватова была закрыта на жесткий карантин.
Аргументы и Факты вчера в 08:00
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
В США нашли способы наказать Китай за коронавирус
Один из ключевых вопросов, которые волнуют американский истеблишмент во время пика эпидемии в США, сводится к тому, как взыскать с Китая убытки, которые и его страна, и мировое сообщество понесли из-за распространения коронавируса нового типа.
News.ru 09 апреля в 13:19
Политика
Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус
Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Происшествия
В Новосибирской области выявили семь новых случаев COVID-19
За сутки в Новосибирской области было зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 02:55
Экономика
Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия
Более 60 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки
В больнице в Коммунарке находятся на лечении 462 пациента, за последние сутки выписали 61 человека.
ТАСС вчера в 02:08
Общество
В Москве увеличено число патрулей Росгвардии
Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено.
Интерфакс 02:55
Здоровье
Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко
Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
REGNUM 03:42
Экономика
Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики
Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Общество
Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»
Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
Происшествия
Пожар в колонии в Ангарске потушен
Пожар в колонии в Ангарске Иркутской области потушен, сообщили городские власти 11 апреля.
Известия 02:54
Здоровье
В конце апреля более тысячи россиян вылечатся от коронавируса
Врач московской инфекционной больницы №2, академик Виктор Малеев считает, что к концу месяца более тысячи россиян излечатся от коронавируса, передает РИА Новости.
ИА Новороссия 03:02
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Брянской области выросло до 123
Как сообщил утром 11 апреля оперативный штаб, общее число зараженных достигло 124.
БрянскToday 01:50
Энергетика
Саммит G20: меры по стабилизации рынка будут приняты немедленно
Согласно коммюнике, выпущенному по итогам переговоров министров энергетики G20, страны "двадцатки" взяли на себя обязательство немедленно принять меры по стабилизации энергетического рынка.
Вести.Ru вчера в 19:49
Общество
В Москве приостановили работы по благоустройству
Власти Москвы приостановили с 11 апреля все работы по благоустройству, сообщил вице-мэр Петр Бирюков.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Происшествия
В Мурманске 388 человек позвонили волонтерам
За период с 27.03.2020 по сегодняшний день оказана помощь по 2298 заявкам, из них членами волонтерами Единого волонтерского центра - 300.
Вечерний Мурманск 09 апреля в 07:55
Общество
В Крыму отложили назначение штрафов за нарушение режима самоизоляции
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что система штрафов за нарушение всеобщего режима самоизоляции отложена до 15 апреля, до этого будут вестись профилактические беседы.
РИА Новости 04:29
Общество
В Калининградской области ужесточили режим самоизоляции
Власти Калининградской области продлили на неделю режим самоизоляции, ужесточили его и ввели спецпропуска.
РБК Калининград вчера в 06:57
Общество
Китай направил в Россию группу экспертов по борьбе с коронавирусом
Китайские специалисты прилетят в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 22:47
Экономика
МВФ предупредил о худшем спаде со времен Великой депрессии
В 2020 году мир ждет худший экономический спад со времен Великой депрессии.
Вести.Ru 09 апреля в 22:25
Общество
Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве
Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54
Политика
США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»
Штаты требуют подкрепления слов поступками со стороны России. США призвали Россию принять меры против "Русского имперского движения" (РИД).
Деловое.ТВ вчера в 06:12