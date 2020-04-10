Энергетика
Вестник КавказаМексика и США договорились сократить добычу нефти
В рамках сделки ОПЕК + Мексика пойдет на сокращение добычи нефти на 100 тыс баррелей в сутки вместо 350 тыс. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По его словам, данное решение согласовано с США.
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ОПЕК+ ищет согласия Мексики, или сказка о рыбаках и «черном золоте». Обзор
Интерфакс10 апреля в 19:30
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Комментарии
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Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
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На следующей неделе москвичей ожидает резкое похолодание.
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Авто
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РБК 02:17
Общество
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ФедералПресс вчера в 07:55
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Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков
Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ 05:21
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Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
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Происшествия
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ТАСС 08:16
Общество
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В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
Футбол
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Руководство «Тоттенхэма» может согласиться на продажу форварда Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 миллионов фунтов, чтобы погасить часть задолженности клуба, сообщают британские СМИ.
Матч ТВ 02:05
Общество
МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции
«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей 08:16
Происшествия
В Волгоградской области ещё у пяти человек выявлен коронавирус
Волгоград, 12 апреля 2020, 13:34 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено ещё у пяти человек в Волгоградской области за последние сутки.
REGNUM 06:34
Общество
В Испании за сутки скончались более 600 человек от коронавируса
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Испании достигло 166 019, их них 4167 за последние сутки, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения королевства.
Взгляд.ру 06:50
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Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали
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ТАСС 05:49
Происшествия
В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар
В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
Политика
Овсянникова уволили из Минпромторга после скандала в аэропорту
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РБК 10 апреля в 13:42
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
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Общество
В Москве 12 апреля снова проведут масштабную дезинфекцию
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Комсомольская правда вчера в 18:57
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Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»
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КМВ Новости 01:30