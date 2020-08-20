Мексика хочет испытать российскую вакцину от коронавируса
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Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в ходе встречи с послом России Виктором Коронелли заявил, что правительство Мексики хочет провести клинические испытания российской вакцины от коронавируса у себя в стране.В источнике
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Президент Мексики хочет лично испытать российскую вакцину от COVID-19
Уралинформбюро17 августа в 10:58
Президент Мексики заявил, что готов испытать российскую вакцину от COVID-19
Аргументы недели17 августа в 09:34