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Ведомости
Ведомости

Мексика хочет испытать российскую вакцину от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в ходе встречи с послом России Виктором Коронелли заявил, что правительство Мексики хочет провести клинические испытания российской вакцины от коронавируса у себя в стране.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Российская вакцина является фаворитом среди мексиканцев, показал опрос

РИА Новости05:53
URA.Ru

В Америке захотели получить российскую вакцину от коронавируса

URA.Ru23:26
Уралинформбюро

Президент Мексики хочет лично испытать российскую вакцину от COVID-19

Уралинформбюро17 августа в 10:58
ТАСС

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

ТАСС17:49
REGNUM

Глава МИД Мексики заявил об интересе к российской вакцине «Спутник V»

REGNUMвчера в 16:57
Lenta.ru

Еще одна страна заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

Lenta.ru22:34
Аргументы недели

Президент Мексики заявил, что готов испытать российскую вакцину от COVID-19

Аргументы недели17 августа в 09:34

Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

Известный китайский эпидемиолог, директор Государственного центра исследований респираторных заболеваний первой больницы педуниверситета Гуанчжоу, академик Чжан Няншань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и поздравил Россию с ее регистрацией, говорится на сайте посольства РФ в Китае.
Ведомости07:06
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СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.
REGNUM05:02
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В Иране назвали ракету нового типа в честь убитого генерала Сулеймани

Власти Ирана в четверг объявили об успешном завершении разработки двух ракет нового типа, причем одну из них назвали в память о генерале Касеме Сулеймани, погибшем в январе в Ираке во время американской спецоперации.
Интерфакс06:36