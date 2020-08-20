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Ведомости
Ведомости

Мексика хочет испытать российскую вакцину от коронавируса

«Канцлер Марсело Эбрард встретился сегодня с послом России Виктором К. Коронелли, чтобы выразить заинтересованность правительства Мексики в проведении клинических испытаний вакцины» Спутник V « против COVID-19 в нашей стране на основе обмена технической информацией между органами здравоохранения», — говорится в сообщении на сайте МИДа Мексики.В источнике
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Еще одна страна заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

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Президент Мексики заявил, что готов испытать российскую вакцину от COVID-19

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Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

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Глава МИД Мексики заявил об интересе к российской вакцине «Спутник V»

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Президент Мексики хочет лично испытать российскую вакцину от COVID-19

Уралинформбюро17 августа в 10:58
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Мексика хочет присоединиться к испытаниям российской вакцины от COVID-19

РИА Новости22:02

Врач заявил, что Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии

Блогер Алексей Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, рассказал заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, передает РИА "Новости".
Врач заявил, что Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии
Газета.Ru05:09
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Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс05:29
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Airbnb подала заявку на проведение IPO

По сообщениям СМИ, компания изначально рассматривала возможность проведения прямого листинга, который не предусматривает привлечение денежных средств, однако остановилась на традиционном IPO.
Интерфакс04:49