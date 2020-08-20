Мексика хочет испытать российскую вакцину от коронавируса

«Канцлер Марсело Эбрард встретился сегодня с послом России Виктором К. Коронелли, чтобы выразить заинтересованность правительства Мексики в проведении клинических испытаний вакцины» Спутник V « против COVID-19 в нашей стране на основе обмена технической информацией между органами здравоохранения», — говорится в сообщении на сайте МИДа Мексики.