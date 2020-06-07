с чего всё началось

Мексика отказалась продлевать соглашение о сокращении добычи нефти В Мексике заявили, что не могут пойти на дальнейшее сокращение добычи нефти. По заявлению министра энергетики Мексики Росио Нале, страна не готова к дальнейшему снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Единоборства Глава UFC Уайт об уходе Макгрегора: Никто никого не заставляет драться Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэн Уайт прокомментировал объявление о завершении карьеры экс-чемпиона организации в легком и полулегком весе Конора Макгрегора.

Общество Пропуска в Москве могут отменить с середины июня Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии. 881

Шоу-бизнес Панин назвал Кокшенова «бездарностью» Во время прощания с коллегой Панин заявил, что всегда считал Кокшенова "бездарным режиссером". 1

Общество Путин осадил Потанина за ЧП в Норильске Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сообщил, что на ликвидацию последствий, которые возникли после ЧП в Норильске, потребуется не меньше десяти миллиардов рублей. 2,2K

Религия Православные празднуют Троицу. Традиции дня Троица имеет устоявшиеся церковные и народные традиции. В Православной Церкви она отмечается на протяжении трех дней.

Авто В России появились новые модификации Skoda Superb Обновленный Skoda Superb, с прошлой осени доступный в России только со 190-сильным турбомотором 2.0 TSI, получил «младшую» версию со 150-сильной «турбочетверкой» 1.4 TSI.

Происшествия Неизвестные в Мексике открыли стрельбу в реабилитационном центре Как4 минимум десять человек погибли в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в реабилитационном центре для зависимых в Мексике.

Политика Катастрофа каждый день. Почему 10 миллиардов Потанина не спасут Норильск Фото из архива организации "Мой дом" Потанин заявил, что его компания оплатит все счета на 10 миллиардов рублей.

Энергетика Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства. 140

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 359

Здоровье Названы худшие и лучшие больницы в Башкирии Минздрав назвал худшие и лучшие больницы в Башкирии по итогам первого квартала 2020 года. 15

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 104