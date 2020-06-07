Энергетика
Экспресс газетаМексика отказалась продлевать соглашение о сокращении добычи нефти
Мексика отказалась продлевать соглашение о сокращении добычи нефти В Мексике заявили, что не могут пойти на дальнейшее сокращение добычи нефти. По заявлению министра энергетики Мексики Росио Нале, страна не готова к дальнейшему снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
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«Есть другие страны, которые продлили свои сокращения до июля, в этом случае мы сказали нет, мы будем придерживаться соглашения, которое мы подписали в апреле», — цитирует Нале Reuters.Экспресс газета00:00
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Сокращать добычу на 9,7 млн б/с в июле будут все страны ОПЕК+, включая Мексику
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