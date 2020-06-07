Энергетика

Lenta.ruLenta.ruМексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти

Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+. Об этом сообщила министр энергетики Росио Нале, передает Reuters. Нале подчеркнула, что другие страны согласились на снижение добычи сырья в течение месяца.
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Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля

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