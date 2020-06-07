Энергетика

Lenta.ruLenta.ruМексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти

Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+. Об этом сообщила министр энергетики Росио Нале, передает Reuters. Нале подчеркнула, что другие страны согласились на снижение добычи сырья в течение месяца.
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Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти с июля по декабрь

RuNews24.ru22:26

Мексика отказывается сокращать добычу нефти с июля

Московский Комсомолец20:29

Мексика отказалась сокращать добычу нефти с июля

REGNUM21:17

Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля

РБК21:08

Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти

Lenta.ru21:37

Мексика не будет сокращать добычу нефти с июля по декабрь

ТАСС20:13

Мексика подтвердила позицию по апрельскому соглашению ОПЕК+

ИА Красная Весна21:54
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Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
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