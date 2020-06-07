Энергетика
Lenta.ruМексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+. Об этом сообщила министр энергетики Росио Нале, передает Reuters. Нале подчеркнула, что другие страны согласились на снижение добычи сырья в течение месяца.
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Политика
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия 17:24
Происшествия
В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских
Двадцать три полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими против расового неравенства, прошедших в Лондоне за последние несколько дней.
ТАСС 19:14
Общество
Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
РБК 08:37
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Общество
Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
Бразилия в субботу, 6 июня, приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения республики.
Известия 21:27
Армия и оружие
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер 05:01
Кино
Названы номинанты телевизионной премии BAFTA
NewInform 04 июня в 06:17
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
Общество
Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
Газета.Ru 19:52
Политика
Ветеран ВОВ в ответ на оскорбления Навального: Господин очень рискует
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха в своем видеообращении ответил на оскорбления оппозиционера Алексея Навального, сравнив его с генералом Андреем Власовым, который во время войны перешел на сторону гитлеровской Германии.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 12:32
Общество
Мосгордума проверит декларацию спикера Алексея Шапошникова
Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов обратился в комиссию Мосгордумы по контролю за достоверностью деклараций с просьбой проверить данные о доходах спикера Алексея Шапошникова.
Дождь 04 июня в 07:49
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:45
Происшествия
В Подмосковье горит склад с кинодекорациями
Склад с кинодекорациями загорелся в поселке Горки Ленинские на территории киногородка, пожар локализован на площади 600 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
ТАСС 22:13
Шоу-бизнес
Ксению Собчак раскритиковали в Сети за пост с песней «Убили негра»
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсетях пост с отрывком из песни «Убили негра», которую исполнила группа «Запрещенные барабанщики».
iReactor 11:49
Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru 04:59
Футбол
«Боруссия» Д победит «Герту» в 30-м туре Бундеслиги
Матч 30-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д – «Герта» состоится шестого июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 19:30 по московскому времени.
ODDS.ru 02:53
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов про космос
Открывает рейтинг фильм «Чужой».
Профиль вчера в 09:52
Политика
Глава МИД Германии назвал сложными отношения с Вашингтоном
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отношения с США сложными на фоне появления информации о планах вывести часть американских военнослужащих из ФРГ, пишет Bild am Sonntag.
Аргументы и Факты 21:44
Происшествия
На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 13:25
Авто
Автолюбители назвали самые надежные кроссоверы и внедорожники
Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автолюбители в ходе исследования Driver Power, которое традиционно проводит авторитетное издание Auto Express.
Российская газета 05:00
Общество
Минюст признал законными ограничения из-за коронавируса в России
Минюст России признал обоснованными ограничения в России, которые были введены из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Здоровье
Генетик рассказал, как единая база данных о россиянах поможет медикам
Создать национальную базу генетической информации президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
News.ru 11:38
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
Общество
Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
РБК 13:56
Происшествия
Место разлива топлива в Норильске локализовано
В Норильске локализовали место разлива топлива после аварии на ТЭЦ-3. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Сусанин вчера в 05:45