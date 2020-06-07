Мексика не присоединится к продлению сокращения добычи нефти до конца июля. Об этом заявила министр энергетики страны Росио Нале, передает Reuters. Накануне, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки, действующую в мае и июне.

Политика Елену Шувалову исключили из КПРФ Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов. 205

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала. 163

Политика Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter. 6

Общество Главный раввин России заболел коронавирусом Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает. 92

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,8K

Политика США решили тайно сократить численность своих войск в Германии Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии. 81

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 1,2K

Шоу-бизнес Плющенко, Рудковская и Гном-Гномыч показали танец в очках В последнее время Плющенко и Рудковская стараются радовать поклонников необычными и забавными танцами в Instagram и сюжетами для видео. 4

Кино Актер Михаил Кокшенов скончался Советский и российский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. 1,5K

Общество Власти Нью-Йорка пообещали реформу полиции на фоне протестов в США Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио объявил о проведении ряда реформ полиции на фоне продолжающихся в стране беспорядков из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий стражей порядка.

Здоровье В Пермском крае выявили еще 68 заболевших коронавирусом Общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае выросло до 2135 человек. Из них 1220 пациентов выздоровели и 68 скончались. 13

Происшествия В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке По меньшей мере два человека погибли, еще трое ранены в результате стрельбы в субботу вечером в эстонском городе Лихула на автозаправочной станции. 2

Единоборства Макгрегор объяснил решение завершить карьеру Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объяснил, почему принял решение завершить карьеру.