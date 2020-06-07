Энергетика
РБКМексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля
Мексика не присоединится к продлению сокращения добычи нефти до конца июля. Об этом заявила министр энергетики страны Росио Нале, передает Reuters. Накануне, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки, действующую в мае и июне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Министры ОПЕК+ ратифицируют продление на июль сокращения добычи нефти без учета Мексики
Интерфаксвчера в 12:22
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 12:42, Ашберн
Политика
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.
РИА Новости 10:44
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 11:14
Политика
Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Ведомости 10:23
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил морские испытания
Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 завершил государственные испытания и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге для прохождения ревизии.
Военное дело 02:55
Общество
Главный раввин России заболел коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Здоровье
Диетологи назвали самый опасный для здоровья суп
Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что среди распространенных в России супов самый опасный – солянка.
Портал Поиск 05 июня в 11:35
Общество
Некоторые российские регионы отказались проводить парад Победы 24 июня
Власти некоторых российских регионов отказались проводить парад Победы 24 июня.
Афиша Daily 05 июня в 13:05
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Кино
Первый канал покажет сегодня концерт к 20-летию фильма «Брат 2»
Tricolor TV Magazine 05 июня в 05:25
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 05 июня в 15:37
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Кирилл Андреев раскрыл причину расставания с Жанной Фриске
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев раскрыл причину расставания с Жанной Фриске.
Газета.Ru вчера в 16:00
Здоровье
Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене части ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 12:26
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Газета.Ru вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном-Гномыч показали танец в очках
В последнее время Плющенко и Рудковская стараются радовать поклонников необычными и забавными танцами в Instagram и сюжетами для видео.
iReactor 06:10
Кино
Актер Михаил Кокшенов скончался
Советский и российский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет.
VSE42.RU 05 июня в 06:47
Здоровье
В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса
РИА Новости вчера в 05:35
Общество
Власти Нью-Йорка пообещали реформу полиции на фоне протестов в США
Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио объявил о проведении ряда реформ полиции на фоне продолжающихся в стране беспорядков из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий стражей порядка.
Газета.Ru 12:26
Происшествия
В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины
RT на русском 11:15
Здоровье
В Пермском крае выявили еще 68 заболевших коронавирусом
Общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае выросло до 2135 человек. Из них 1220 пациентов выздоровели и 68 скончались.
Рифей-Пермь 03:54
Культура
Галустян в золотом боди снялся в новом клипе
Известный юморист Михаил Галустян представил видеоклип на песню "Золото", где прошелся по подиуму в золотом боди.
Народные новости вчера в 10:34
Происшествия
В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке
По меньшей мере два человека погибли, еще трое ранены в результате стрельбы в субботу вечером в эстонском городе Лихула на автозаправочной станции.
ТАСС 05:40
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропускной режим
С 14 июня в столице могут отменить действие пропускной системы, введенной во избежание распространения коронавируса.
Газета.Ru 05:07
Единоборства
Макгрегор объяснил решение завершить карьеру
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объяснил, почему принял решение завершить карьеру.
Газета.Ru 08:22
Общество
В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за аномальной жары
Сочи, Краснодарский край, 7 июня 2020, 15:58 — REGNUM Экстренное предупреждение было объявлено из-за сильной жары в городе-курорте Сочи в Краснодарском крае.
REGNUM 08:58
Футбол
«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
РИА Новости 12:03
Технологии
Эксперт связал признаки «прослушки» с поломкой телефона
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что необычная активность смартфона и быстрый спад заряда не обязательно свидетельствуют о прослушивании аппарата.
Экономика сегодня вчера в 13:26