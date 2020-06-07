с чего всё началось

Мексика не присоединится к продлению сокращения добычи нефти до конца июля. Об этом заявила министр энергетики страны Росио Нале, передает Reuters. Накануне, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки, действующую в мае и июне.

Единоборства Чемпионка UFC Нуньес установила уникальное достижение Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес установила уникальное достижение.

Общество В Татарстане разрешили находиться в общественных местах без маски Седьмой абзац пункта 8 постановление № 374 запрещал находиться без масок в местах розничной торговли и оказания услуг, в транспорте и общественных местах. 70

Футбол Экс-футболист ЦСКА Вернблум рассказал, что выпил в России много водки Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о времени, которое он провёл в России.

Общество Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме. 21

Политика Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан. 1

Авто КамАЗ выпустит конкурента БелАЗа Автомобиль с полной массой почти 87 тонн и максимальной грузоподъемностью до 60 тонн позиционируется производителем как прямой конкурент БелАЗа. 25

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня Всего с начала пандемии в столице умерли 2864 человека. Число заражений выросло до 193 061.

Общество Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске Почему Прохоров продал долю в "Норникеле" Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле. 633

Общество В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом "В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 484

Политика Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина». 66

Авто Представлен обновлённый Mercedes-Benz CLS Продажи слегка обновлённого Mercedes-Benz CLS на европейском рынке уже начались.

Политика В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. 303

Общество Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны Власти Пекина решили выдать жителям потребительские ваучеры на общую сумму $1,7 млрд, которые можно будет использовать на шоппинг, походы в рестораны, спорт, образование или путешествия, сообщает Bloomberg. 57

Шоу-бизнес Муж Елизаветы Боярской своими руками сделал сыну подарок Сегодня Елизавет похвасталась в своем аккаунте в социальных сетях подарком, который Максим сделал для их младшего сына Григория.