Энергетика

РБКРБКМексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля

Мексика не присоединится к продлению сокращения добычи нефти до конца июля. Об этом заявила министр энергетики страны Росио Нале, передает Reuters. Накануне, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки, действующую в мае и июне.
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Источник сообщил, что Мексика не будет продлевать сделку ОПЕК+

РИА Новостивчера в 12:14

Мексика не будет сокращать добычу нефти с июля по декабрь

ТАССвчера в 20:13

Страховка для барреля: страны ОПЕК+ договорились пока не увеличивать добычу

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ОПЕК продлила тот же объем сокращения добычи нефти до конца июля

Ёлдашвчера в 10:44

Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля

РБКвчера в 21:08

ОПЕК+ продлит сделку на месяц

Коммерсантъвчера в 12:36

Что произошло за день: суббота, 6 июня

Интерфаксвчера в 13:41
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В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

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Собянин рассказал о росте пассажиропотока на московском транспорте

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Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
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Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
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Плющенко и Рудковская повеселили подписчиков под хит Пугачевой

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На критику Валерии ответил Сергей Шнуров

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