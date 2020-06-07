Энергетика
РБКМексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля
Мексика не присоединится к продлению сокращения добычи нефти до конца июля. Об этом заявила министр энергетики страны Росио Нале, передает Reuters. Накануне, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки, действующую в мае и июне.
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Кино
Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом
Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
Kinonews.ru вчера в 05:24
Единоборства
Стерлинг удушающим приемом одолел Сэндхагена на UFC 250
Газета.Ru вчера в 23:30
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Российская газета 01:39
Шоу-бизнес
Волочкова, Заворотнюк и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером антирейтинга оказалась балерина Анастасия Волочкова. У королевы шпагатов обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
НТВ 05 июня в 06:25
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 05 июня в 12:08
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова
Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
News.ru 05 июня в 20:34
Общество
Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями
«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
RuNews24.ru вчера в 06:26
Общество
Собянин рассказал о росте пассажиропотока на московском транспорте
Пассажиропоток на общественном транспорте в Москве составляет 5 миллионов человек, несмотря на открытие торговых центров, городу удается сохранить положительную динамику по COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:37
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панцирь-С1»
Lenta.ru вчера в 17:08
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми 05 июня в 02:05
Авто
Опубликован рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Эксперты выявили модели с наиболее проблемными автоматическими трансмиссиями на основе опросов владельцев подержанных автомобилей 2001-2015 годов выпуска.
Motor вчера в 08:15
Общество
Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе
Китай умышленно скрыл ряд фактов о коронавирусе, когда эпидемия только начиналась.
Lenta.ru вчера в 23:54
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
RT на русском вчера в 09:59
Происшествия
В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО
REGNUM вчера в 11:08
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 15 июня
Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае продлил режим самоизоляции до 15 июня.
Пермский интернет-журнал Звезда 05 июня в 07:24
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Фигурное катание
Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .
РИА Новости вчера в 13:55
Общество
В Туве вводят карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская повеселили подписчиков под хит Пугачевой
Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко поделился с подписчиками очередным юмористическим видеороликом, в котором также приняла участие его супруга Яна Рудковская.
РИА Новости 05 июня в 12:59
Шоу-бизнес
На критику Валерии ответил Сергей Шнуров
Певец Сергей Шнуров ответил на слова Валерии о том, что лидер «Ленинграда» «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».
Соловей.Инфо вчера в 05:59
Общество
Куйвашев решит продлять или снимать режим ограничений 8 июня
В понедельник, 8 июня губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым будет принято решение, касаемо действующего в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ограничительного режима.
Kursk.com вчера в 05:23
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Гаджеты
Новые смарт-часы Samsung получат имя Galaxy Watch 3
Ранее предполагалось, что новинка получит имя Galaxy Watch 2 или Galaxy Watch Active 3. Но данные NBTC указывают на то, что часы называются Galaxy Watch 3. Устройство имеет кодовое обозначение SM-R855F — это 41-миллиметровая версия с поддержкой 4G/LTE.
3DNews вчера в 23:42
Армия и оружие
Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания
Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.
Lenta.ru вчера в 16:59
Наука
Определено, как новый коронавирус проникает в мозг человека
Каким образом коронавирус проникает в человеческий мозг, выяснили ученые.
Evo-rus.com вчера в 02:31