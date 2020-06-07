Энергетика
РБКМексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля
Мексика не присоединится к продлению сокращения добычи нефти до конца июля. Об этом заявила министр энергетики страны Росио Нале, передает Reuters. Накануне, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки, действующую в мае и июне.
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Министры ОПЕК+ ратифицируют продление на июль сокращения добычи нефти без учета Мексики
Интерфаксвчера в 12:22
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Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
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Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
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Район Петербурга остался без электричества из-за возгорания
В результате происшествия без электричества остались 75 домов в Василеостровском районе, сейчас их переключают на резервную схему электроснабжения.
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
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В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
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В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары в 37 градусов в предгорной зоне, сообщает администрация города.
РИА Новости 08:31
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Lenta.ru 05 июня в 16:10
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Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
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Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе
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Экспресс газета 07:31
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Названы сроки начала работы колледжей в России
«Колледжи однозначно должны начать работу с 1 сентября», — сказал Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
URA.Ru 07:12
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Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Происшествия
Обвинившая коллег в изнасиловании дознавательница раскрыла новые детали
РИА Новости 09:15
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Хоккей
Депутат Роднина ответила на заявление Панарина о России
RuNews24.ru 09:23
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Политика
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 15 июня
Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае продлил режим самоизоляции до 15 июня.
Пермский интернет-журнал Звезда 05 июня в 07:24
Политика
Захарова заявила об угрозах Германии из-за энергетической политики
Посол США в Германии ежедневно угрожает Берлину, требуя изменить энергетическую политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 09:11
Происшествия
Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске
Известия 08:23
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Lenta.ru 05 июня в 14:30
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Военные точным выстрелом потушили горящую скважину в Иркутской области
Российская газета 09:11
Происшествия
В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке
По меньшей мере два человека погибли, еще трое ранены в результате стрельбы в субботу вечером в эстонском городе Лихула на автозаправочной станции.
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Футбол
Вагнер Лав стал близок к возвращению в ЦСКА
Бразильский форвард Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
Vprognoze.ru 04:04
Экономика
Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%
Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд.
ТАСС вчера в 23:23
Политика
В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Джорджа Флойда.
РИА Новости 08:38
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
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Общество
Для российских пляжей установят единые требования по безопасности
МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
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На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
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REGNUM 05 июня в 04:03
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Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.
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