Энергетика
Эхо МосквыСтраны ОПЕК договорились продлить на месяц сокращение добычи нефти
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает Bloomberg.Forbesвчера в 09:03
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Существование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. Обобщение
Интерфаксвчера в 18:42
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Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
Космос
Роскосмос сообщил о приближающемся к Земле астероиде
Национальная служба новостей 05 июня в 09:52
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.
Lenta.ru 20:23
Общество
Совфед прокомментировал данные о переезде Скрипалей
В Совфеде прокомментировали данные СМИ о переезде экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля, которого осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.
Газета.Ru 10:40
Технологии
Программист разработал игру для заголовка вкладки в браузере
Австрийский программист Янник Зиберт создал игру TitleRun, которая запускается вместо заголовка вкладки в браузере.
CyberSport.ru 17:43
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Происшествия
В Братске разыскивают родственников без вести пропавших женщин
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Братска, который обвиняется в убийстве двух женщин.
АиФ Иркутск 21:30
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Газета.Ru вчера в 01:58
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости 19:07
Общество
Епархия намерена построить храм на конечке в Сосновом Бору – ей помогает Осипов
Согласно протоколу, в ближайшей перспективе в Чите планируется построить три храма – в лесу Северного, на улице Ангарской и в Сосновом Бору.
Чита.Ру вчера в 23:30
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости 17:57
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
Экономика
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработели законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и на неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 21:41
Здоровье
Врачи дали рекомендации по ведению здорового образа жизни летом
Врач-диетолог Марина Аплетаева советует отказаться от жирной пищи, алкоголя и напитков с высоким содержанием сахара в жаркое время года.
ФедералПресс 05:10
Футбол
В РФС рассказали, кто будет хозяином матча «Спартака» с «Зенитом»
Хозяин поля полуфинальной встречи Кубка России, в которой санкт-петербургский «Зенит» будет сражаться с московским «Спартаком», будет определен после анализа целого ряда факторов.
ProstoProSport 16:58
Происшествия
Смертельная авария с участием такси и Ferrari попала на видео
Смертельная авария в Санкт-Петербурге с участием такси и Ferrari попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Подъем».
Lenta.ru 14:30
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Мужчину, который стрелял из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, во время перестрелки он получил ранения, сообщает столичное ГУМВД.
РИА Новости 19:49
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Политика
Глава МИД Украины заявил о желании «оживить» нормандский формат
«Вместе с партнёрами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны», — заявил Кулеба.
RT на русском 10:52
Происшествия
Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах
После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 18:01
Общество
В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
РИА Новости 08:41
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Общество
Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском 21:41
Политика
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
Как заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, комментируя вопрос о предложении США помочь РФ, политическое руководство страны должно определить, нужна здесь помощь других государств или нет.
Российская газета 04:08
Происшествия
СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне
СК в Приморье начал проверку после того, как появилось видео с мужчиной, лежавшим в чаше Вечного огня в городе Артем, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 11:08
Кино
Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Народные новости вчера в 08:41
Политика
В Белоруссии задержали участников несанкционированных пикетов
Участники собирали подписи в поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента Белоруссии. Пикеты проводились по всей стране.
ИА Красная Весна 13:37
Здоровье
В Бурятии коронавирус выявили у 52 человек
Улан-Удэ, 6 июня 2020, 09:26 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 52 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 02:26
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50