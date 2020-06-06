Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыСтраны ОПЕК договорились продлить на месяц сокращение добычи нефти

Александр Новак подчеркнул, что любое сокращение – это временное явление.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает
 Bloomberg.
Forbesвчера в 09:03

Подробнее о событии

Хорошо, но мало: мелкие игроки ставят под угрозу сделку ОПЕК+

Известия17:02

Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля

РБКвчера в 21:08

Существование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. Обобщение

Интерфаксвчера в 18:42

Мексика не будет сокращать добычу нефти с июля по декабрь

ТАССвчера в 20:13

Страховка для барреля: страны ОПЕК+ договорились пока не увеличивать добычу

News.ruвчера в 15:41

ОПЕК+ продлит сделку на месяц

Коммерсантъвчера в 12:36

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

РИА Новостивчера в 10:19
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Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
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Общество

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
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Космос

Роскосмос сообщил о приближающемся к Земле астероиде

Национальная служба новостей 05 июня в 09:52
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Политика

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.
Lenta.ru 20:23
2,1K
Общество

Совфед прокомментировал данные о переезде Скрипалей

В Совфеде прокомментировали данные СМИ о переезде экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля, которого осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.
Газета.Ru 10:40
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Технологии

Программист разработал игру для заголовка вкладки в браузере

Австрийский программист Янник Зиберт создал игру TitleRun, которая запускается вместо заголовка вкладки в браузере.
CyberSport.ru 17:43
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
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Происшествия

В Братске разыскивают родственников без вести пропавших женщин

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Братска, который обвиняется в убийстве двух женщин.
АиФ Иркутск 21:30
Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Газета.Ru вчера в 01:58
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Происшествия

Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17

Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости 19:07
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Общество

Епархия намерена построить храм на конечке в Сосновом Бору – ей помогает Осипов

Согласно протоколу, в ближайшей перспективе в Чите планируется построить три храма – в лесу Северного, на улице Ангарской и в Сосновом Бору.
Чита.Ру вчера в 23:30
2
Религия

Православные христиане отмечают день Святого Духа

РИА Новости 17:57
3
Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
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Экономика

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработели законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и на неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 21:41
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Здоровье

Врачи дали рекомендации по ведению здорового образа жизни летом

Врач-диетолог Марина Аплетаева советует отказаться от жирной пищи, алкоголя и напитков с высоким содержанием сахара в жаркое время года.
ФедералПресс 05:10
12
Футбол

В РФС рассказали, кто будет хозяином матча «Спартака» с «Зенитом»

Хозяин поля полуфинальной встречи Кубка России, в которой санкт-петербургский «Зенит» будет сражаться с московским «Спартаком», будет определен после анализа целого ряда факторов.
ProstoProSport 16:58
Происшествия

Смертельная авария с участием такси и Ferrari попала на видео

Смертельная авария в Санкт-Петербурге с участием такси и Ferrari попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Подъем».
Lenta.ru 14:30
310
Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

Мужчину, который стрелял из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, во время перестрелки он получил ранения, сообщает столичное ГУМВД.
РИА Новости 19:49
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,9K
Политика

Глава МИД Украины заявил о желании «оживить» нормандский формат

«Вместе с партнёрами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны», — заявил Кулеба.
RT на русском 10:52
2
Происшествия

Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах

После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 18:01
2
Общество

В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине

РИА Новости 08:41
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
506
Общество

Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США

Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском 21:41
15
Политика

В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске

Как заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, комментируя вопрос о предложении США помочь РФ, политическое руководство страны должно определить, нужна здесь помощь других государств или нет.
Российская газета 04:08
1,2K
Происшествия

СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне

СК в Приморье начал проверку после того, как появилось видео с мужчиной, лежавшим в чаше Вечного огня в городе Артем, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 11:08
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Кино

Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»

Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Народные новости вчера в 08:41
10
Политика

В Белоруссии задержали участников несанкционированных пикетов

Участники собирали подписи в поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента Белоруссии. Пикеты проводились по всей стране.
ИА Красная Весна 13:37
Здоровье

В Бурятии коронавирус выявили у 52 человек

Улан-Удэ, 6 июня 2020, 09:26 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 52 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 02:26
129
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
1,3K
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