с чего всё началось

Александр Новак подчеркнул, что любое сокращение – это временное явление.

Политика На сайт голосования по Конституции внесли изменения Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков. 2,1K

Общество Совфед прокомментировал данные о переезде Скрипалей В Совфеде прокомментировали данные СМИ о переезде экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля, которого осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. 6

Технологии Программист разработал игру для заголовка вкладки в браузере Австрийский программист Янник Зиберт создал игру TitleRun, которая запускается вместо заголовка вкладки в браузере.

Культура Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве. 261

Происшествия В Братске разыскивают родственников без вести пропавших женщин Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Братска, который обвиняется в убийстве двух женщин.

Происшествия Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета. 170

Экономика В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработели законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и на неполный день, сообщает «РИА Новости». 12

Футбол В РФС рассказали, кто будет хозяином матча «Спартака» с «Зенитом» Хозяин поля полуфинальной встречи Кубка России, в которой санкт-петербургский «Зенит» будет сражаться с московским «Спартаком», будет определен после анализа целого ряда факторов.

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,9K

Политика Глава МИД Украины заявил о желании «оживить» нормандский формат «Вместе с партнёрами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны», — заявил Кулеба. 2

Происшествия Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года. 2

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. 506

Общество Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн. 15

Политика В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске Как заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, комментируя вопрос о предложении США помочь РФ, политическое руководство страны должно определить, нужна здесь помощь других государств или нет. 1,2K

Происшествия СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне СК в Приморье начал проверку после того, как появилось видео с мужчиной, лежавшим в чаше Вечного огня в городе Артем, сообщает СУСК по региону. 34

Политика В Белоруссии задержали участников несанкционированных пикетов Участники собирали подписи в поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента Белоруссии. Пикеты проводились по всей стране.