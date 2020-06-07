с чего всё началось

Мексика не присоединится к продлению сокращения добычи нефти до конца июля. Об этом заявила министр энергетики страны Росио Нале, передает Reuters. Накануне, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки, действующую в мае и июне.

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,9K

Экономика Китай оказался в рекордном профиците Экспорт страны падает медленнее импорта Сальдо торгового баланса Китая в мае 2020 года оказалось рекордно высоким — $62,9 млрд, сообщила вчера таможня КНР.

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. 499

Происшествия В Красноярском крае из-за дождей разрушились два автомобильных моста Два автомобильных моста в Партизанском районе Красноярского края на 65-м и 50-м км дороги Партизанское - Мина оказались разрушены из-за проливных дождей, движение по этому участку закрыто, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по региону в воскресенье. 210

Гаджеты В России названы самые популярные смартфоны В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных. 11

Шоу-бизнес Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова. 157

Общество В Берлине по запросу США арестовали российского диджея Немецкая полиция на прошлой неделе по запросу США задержала российского диджея Дениса Казначеева, проживающего в Берлине, сообщается на странице музыканта в Facebook. 12

Футбол Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.

Энергетика Нефть марок Brent и WTI поднялась в цене выше $43 и $40 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Межконтинентальной бирже (ІСЕ) в Лондоне поднялась выше отметки в $43 за баррель.

Политика На сайт голосования по Конституции внесли изменения Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков. 2K

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 116

Политика NHK (Япония): шатающаяся под коронавирусом путинская власть. Путин решил форсировать военный парад и всенародное голосование по поправкам к Конституции (NHK) Российских людей интересует не столько военный парад и всенародное голосование, сколько гораздо более прозаические вещи: когда, наконец, будет реально остановлена пандемия коронавируса, когда доходы населения вернутся хотя бы к прежнему уровню.

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1K

Политика Экс-министр Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, поскольку в его команде работают люди, связанные с экс-главой государства Петром Порошенко и американским инвестором Джорджем Соросом. 113

Происшествия Джонсон пообещал привлечь к ответственности напавших на полицейских Глава кабинета министров пообещал привлечь виновных к ответственности. Об этом он написал в своем Twitter.

Наука Ученые выяснили, как именно коронавирус проникает в мозг Немецкие молекулярные биологи выяснили, что коронавирус нового типа попадает в мозг человека через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы (ЦНС). 104

Армия и оружие В морском параде могут принять участие новые корабли из стеклопластика В Минобороны решают вопрос об участии в торжественной церемонии в День ВМФ корабля проекта 20385 «Гремящий» и тральщика «Яков Баляев» проекта «Александрит», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.