Энергетика
РБКМексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля
Мексика не присоединится к продлению сокращения добычи нефти до конца июля. Об этом заявила министр энергетики страны Росио Нале, передает Reuters. Накануне, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки, действующую в мае и июне.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Есть другие страны, которые продлили свои сокращения до июля, в этом случае мы сказали нет, мы будем придерживаться соглашения, которое мы подписали в апреле», — цитирует Нале Reuters.Экспресс газета00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Министры ОПЕК+ ратифицируют продление на июль сокращения добычи нефти без учета Мексики
Интерфаксвчера в 12:22
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Происшествия
ЧП в Москве: в результате стрельбы из окна дома ранены прохожие
По данным столичного главка МВД, в результате стрельбы ранены двое прохожих.
Вести.Ru 16:45
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Экономика
Китай оказался в рекордном профиците
Экспорт страны падает медленнее импорта Сальдо торгового баланса Китая в мае 2020 года оказалось рекордно высоким — $62,9 млрд, сообщила вчера таможня КНР.
Коммерсантъ 17:55
Общество
Действие ограничительных мер продлили до 14 июня в Забайкальском крае
В Забайкальском крае в связи с рекомендациями Роспотребнадзора действие ограничительных мер продлили до 14 июня включительно.
NewInform 10:23
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Здоровье
Наша цель — сделать так, чтобы каждый житель Кузбасса увидел конкретные положительные изменения в ближайшие 1-2 года
Активно проводим тестирование жителей: каждый день лаборатории анализируют почти 4 тысячи экспресс-тестов.
Кузбасс 20:52
Происшествия
В Красноярском крае из-за дождей разрушились два автомобильных моста
Два автомобильных моста в Партизанском районе Красноярского края на 65-м и 50-м км дороги Партизанское - Мина оказались разрушены из-за проливных дождей, движение по этому участку закрыто, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по региону в воскресенье.
ТАСС вчера в 22:49
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 16:02
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США.
Газета.Ru 15:38
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского диджея
Немецкая полиция на прошлой неделе по запросу США задержала российского диджея Дениса Казначеева, проживающего в Берлине, сообщается на странице музыканта в Facebook.
Коммерсантъ 20:43
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.
Газета.Ru вчера в 17:50
Армия и оружие
На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири
РИА Новости 19:31
Энергетика
Нефть марок Brent и WTI поднялась в цене выше $43 и $40 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Межконтинентальной бирже (ІСЕ) в Лондоне поднялась выше отметки в $43 за баррель.
Ведомости 21:00
Футбол
Фаулер: «Не думаю, что Вернер достаточно хорош для „Ливерпуля“»
Бывший форвард "Ливерпуля" Робби Фаулер оценил уровень нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера, которым интересуется мерсисайдский клуб.
Sport.ru 04:58
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.
Lenta.ru 20:23
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Политика
NHK (Япония): шатающаяся под коронавирусом путинская власть. Путин решил форсировать военный парад и всенародное голосование по поправкам к Конституции (NHK)
Российских людей интересует не столько военный парад и всенародное голосование, сколько гораздо более прозаические вещи: когда, наконец, будет реально остановлена пандемия коронавируса, когда доходы населения вернутся хотя бы к прежнему уровню.
ИноСМИ 18:50
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Политика
Экс-министр Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, поскольку в его команде работают люди, связанные с экс-главой государства Петром Порошенко и американским инвестором Джорджем Соросом.
Газета.Ru 06:51
Происшествия
Джонсон пообещал привлечь к ответственности напавших на полицейских
Глава кабинета министров пообещал привлечь виновных к ответственности. Об этом он написал в своем Twitter.
Известия 19:24
Наука
Ученые выяснили, как именно коронавирус проникает в мозг
Немецкие молекулярные биологи выяснили, что коронавирус нового типа попадает в мозг человека через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы (ЦНС).
ТАСС Наука 05 июня в 06:21
Общество
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
РИА Новости 20:31
Армия и оружие
В морском параде могут принять участие новые корабли из стеклопластика
В Минобороны решают вопрос об участии в торжественной церемонии в День ВМФ корабля проекта 20385 «Гремящий» и тральщика «Яков Баляев» проекта «Александрит», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.
Известия 20:00
Космос
Комета из газа и пыли приближается к Земле
Лучше всего жители Северного полушария увидят NEOWISE утром, по мере движения космического тела, оно начнёт появляться и по вечерам.
ГТРК Самара 12:33