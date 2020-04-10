Энергетика
Москва 24Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти
Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца. В то же время в минэнерго Азербайджана сообщили РИА Новости, что Мексике предлагали сократить добычу на 400 тысяч баррелей, на что был получен отказ.
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с чего всё началось
«Для того чтобы стабилизировать цену на нефть, Мексика на переговорах секретариата OПЕК предложила сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки», — написала она в своём Twitter.RT на русском09 апреля в 22:30
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Мексика готова сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в следующие два месяца
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