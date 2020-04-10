Энергетика

Москва 24Москва 24Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца. В то же время в минэнерго Азербайджана сообщили РИА Новости, что Мексике предлагали сократить добычу на 400 тысяч баррелей, на что был получен отказ.
Читать в источнике
Комментировать292
с чего всё началось
«Для того чтобы стабилизировать цену на нефть, Мексика на переговорах секретариата OПЕК предложила сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки», — написала
 она в своём Twitter.
RT на русском09 апреля в 22:30

Подробнее о событии

Мексика не хочет выполнять требования ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть

Город55.рувчера в 08:02

Мексика согласилась сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки

Известиявчера в 08:59

Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики

РБК09 апреля в 19:50

Главные новости к утру 10 апреля

Коммерсантъвчера в 00:05

В Минэнерго Мексики назвали допустимый объём сокращения нефтедобычи

RT на русском09 апреля в 22:30

Мексика готова сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в следующие два месяца

ТАСС09 апреля в 21:20

Мексика согласилась снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки

РИА Новостивчера в 01:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 01:17, Ашберн

Комментарии

Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
3,6K
Происшествия

Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург

Рейс SU275 авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Таиланда, которые не смогли вылететь по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в пятницу в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".
ТАСС вчера в 15:06
149
Общество

В США побит рекорд смертности от коронавируса

В США за прошедшие сутки умерли более 2,1 тысяч человек из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:22
37
Энергетика

В Новосибирской области выросли цены на газомоторное топливо

Новосибирск, 10 апреля 2020, 05:55 — REGNUM В Новосибирской области в марте 2020 года выросли (по сравнению с февралём) потребительские цены на газовое моторное топливо (на 0,2%) и на автомобильный бензин всех марок (АИ-92 - на 0,5%, АИ — 95 и АИ — 98 — на 0,1%).
REGNUM 09 апреля в 22:55
33
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
3,8K
Происшествия

В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

Ростовская больница №6 не может принимать пациентов из-за выявленных нарушений эпидемиологической безопасности.
Российская газета вчера в 14:49
38
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
640
Энергетика

Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой

Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.
Взгляд.ру вчера в 16:00
Здоровье

Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.
Русский Запад вчера в 09:28
23
Экономика

Библио-Глобус, ANEX Tour и «Пегас» не будут использовать средства ФПО

Редакция располагает только подтверждениями от крупных федеральных туроператоров Библио-Глобус, ANEX Tour и «Пегас» о том, что они не станут распечатывать ФПО.
ТурДом вчера в 14:16
Политика

США могут ввести санкции против отказывающихся вывезти граждан стран

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который предписывает введение визовых санкций в отношении стран, отказывающихся возвращать своих граждан из США или затягивающих этот процесс в условиях пандемии COVID-19.
Известия вчера в 22:12
145
Политика

Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:34
224
Здоровье

В Сахалинской области выявили новый случай заражения коронавирусом

Еще один случай заболевания новым коронавирусом выявлен на Сахалине.
Сахалин.Инфо 00:57
Общество

Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом

Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
133
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
2,3K
Спорт

Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018

Бронзовый призер чемпионата мира — 2013 казахстанец Алексей Полторанин применял кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Sport24.ru 09 апреля в 11:59
4
Экономика

В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»

Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 09 апреля в 09:17
35
Здоровье

В Минздраве отметили возможность без теста диагностировать коронавирус

В Минздраве России рассказали о методах диагностики коронавируса.
Shraibikus News вчера в 12:46
788
Авто

Haval заменит рамный внедорожник Hover

Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который придет на смену нынешнему Hover H5.
Автоновости дня 09 апреля в 05:34
16
Общество

Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
459
Футбол

Футболисты «Локомотива» согласились на сокращение зарплат на 40%

Ранее на уменьшение зарплат на время пандемии согласились игроки «Спартака», «Динамо», «Рубина», «Зенита» и «Уфы».
Говорит Москва вчера в 07:32
4
Происшествия

В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом

В Тюменской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя женщина, прилетевшая из Москвы.
Коммерсантъ 00:31
6
Общество

В Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом

Барнаул, 11 апреля 2020, 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
REGNUM 00:31
12
Общество

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
10
Происшествия

ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия вчера в 06:35
7
Игры

Студия Valve поведала о планах относительно игры «Half-Life 3»

Ридус вчера в 17:19
1
Энергетика

В Мексике объяснили нежелание снижать добычу нефти

По словам Нале, в течение нескольких лет производство нефти в Мексике падало, и правительство за последние полтора года затратило много усилий, «как человеческих, так и экономических», чтобы преломить ситуацию и нарастить добычу нефти.
ИА Красная Весна вчера в 21:52
Общество

Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии

Румыния стала первой страной, которая прекратила экспорт зерна во время пандемии коронавируса.
Суть событий вчера в 14:21
Общество

Роспотребнадзор назвал процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

Иммунитетом к коронавирусу обладают только 3% россиян.
Авторадио 00:55
888
Шоу-бизнес

У дочери Владимира Левкина обнаружили рак мозга

Комсомольская правда 09 апреля в 10:30
22
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное