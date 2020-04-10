с чего всё началось

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца. В то же время в минэнерго Азербайджана сообщили РИА Новости, что Мексике предлагали сократить добычу на 400 тысяч баррелей, на что был получен отказ.

Общество В Москве вводят пропускной режим Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра. 3,6K

Происшествия Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург Рейс SU275 авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Таиланда, которые не смогли вылететь по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в пятницу в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы". 149

Энергетика В Новосибирской области выросли цены на газомоторное топливо Новосибирск, 10 апреля 2020, 05:55 — REGNUM В Новосибирской области в марте 2020 года выросли (по сравнению с февралём) потребительские цены на газовое моторное топливо (на 0,2%) и на автомобильный бензин всех марок (АИ-92 - на 0,5%, АИ — 95 и АИ — 98 — на 0,1%). 33

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,8K

Энергетика Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.

Здоровье Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*. 23

Экономика Библио-Глобус, ANEX Tour и «Пегас» не будут использовать средства ФПО Редакция располагает только подтверждениями от крупных федеральных туроператоров Библио-Глобус, ANEX Tour и «Пегас» о том, что они не станут распечатывать ФПО.

Политика США могут ввести санкции против отказывающихся вывезти граждан стран Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который предписывает введение визовых санкций в отношении стран, отказывающихся возвращать своих граждан из США или затягивающих этот процесс в условиях пандемии COVID-19. 145

Политика Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости". 224

Здоровье В Сахалинской области выявили новый случай заражения коронавирусом Еще один случай заболевания новым коронавирусом выявлен на Сахалине.

Спорт Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018 Бронзовый призер чемпионата мира — 2013 казахстанец Алексей Полторанин применял кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. 4

Экономика В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша» Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова. 35

Авто Haval заменит рамный внедорожник Hover Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который придет на смену нынешнему Hover H5. 16

Общество В Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом Барнаул, 11 апреля 2020, 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. 12

Общество России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. 10

Происшествия ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве. 7

Энергетика В Мексике объяснили нежелание снижать добычу нефти По словам Нале, в течение нескольких лет производство нефти в Мексике падало, и правительство за последние полтора года затратило много усилий, «как человеческих, так и экономических», чтобы преломить ситуацию и нарастить добычу нефти.