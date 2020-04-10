с чего всё началось

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца. В то же время в минэнерго Азербайджана сообщили РИА Новости, что Мексике предлагали сократить добычу на 400 тысяч баррелей, на что был получен отказ.

Общество В Подмосковье ввели электронные пропуска Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте. 317

Энергетика Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. 1K

Экономика Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. 53

Политика Земан считает глупостью снос памятника Коневу в Праге Президент Чехии Милош Земан считает глупой акцией муниципальных властей района Прага-6, демонтировавших находившейся на площади Интербригады на административной территории района памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу. 1

Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии здоровья певицы Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин заявил, что динамика состояния здоровья госпитализированной с пневмонией народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной оценивается медиками как положительная. 58

Гаджеты Смартфоны Xiaomi и Redmi вряд ли получат IP68 Смартфоны Xiaomi и Redmi могут получить IP68 Отлично зарекомендовавший себя инсайдер под ником Xiaomishka, который регулярно первым добывает интересные новости о продуктах Xiaomi, Redmi и не только, опубликовал важную информацию о защищенности грядущих смартфонов Redmi и Xiaomi. 2

Общество Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства. 179

Общество В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции «За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении. 549

Общество Голикова оценила сроки появления эффекта от режима самоизоляции В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей. 1K

Авто Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью. 135

Общество ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей. 99

Здоровье Рост больных коронавирусом: ярославский губернатор обратился к жителям В своем обращении губернатор прокомментировал столь резкий рост заболевших, а также то, нужно ли закрывать границы региона и было ли ошибочным разрешение выйти на работу персоналу крупных предприятий.

Единоборства Соловьев: Хабиб и Конор подружатся, у них будут прекрасные отношения Телеведущий Владимир Соловьев высказал свое отношение к российскому чемпиону UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове, а также прокомментировал противостояние Хабиба с экс-обладателем поясов UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором.

Общество В Курской области умерла женщина с коронавирусом Напомним, по данным на 12 апреля в Курской области 43 случая заражения коронавирусом, 3 человека выздоровели, 1 скончался. 41

Наука COVID-19 продуцирует в три раза больше патогенов, чем другие вирусы Исследование, проведенное в университете Гонконга, показало, что коронавирус может продуцировать в три раза больше патогенных микроорганизмов, чем другие смертельные вирусы, как например, SARS.

Общество В Татарстане ограничили возможность активации смс-пропусков Оперштаб изменил условия использования электронных пропусков по ряду целей. Меры приняты, поскольку выявлено злоупотребление сервисом. 19

Религия Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс». 625