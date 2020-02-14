Политика

Lenta.ruLenta.ruМексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов. Об этом сообщает издание El Universal со ссылкой на источник в мексиканском МИД. Причины такого решения не сообщаются.
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с чего всё началось
Мексика приняла решение отказаться от закупки российских военных вертолетов, сообщает издание El Universal
 со ссылкой на источники в министерстве международных дел страны.
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