Политика
Lenta.ruМексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов. Об этом сообщает издание El Universal со ссылкой на источник в мексиканском МИД. Причины такого решения не сообщаются.
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Мексика приняла решение отказаться от закупки российских военных вертолетов, сообщает издание El Universal со ссылкой на источники в министерстве международных дел страны.Газета.Ru16:12
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