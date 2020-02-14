с чего всё началось

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов. Об этом сообщает издание El Universal со ссылкой на источник в мексиканском МИД. Причины такого решения не сообщаются.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Игры Квартальный отчёт Remedy: в разработке пять проектов В свежем квартальном отчёте Remedy по итогам 2019 года сообщается много деталей о показателях студии и её будущих проектах.

Здоровье Онкологи назвали первый симптом рака печени Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых, боль в правой верхней части живота является первым признаком рака печени.

Политика Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Украине Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи своей стране в сфере обороны, сообщил в пятницу на брифинге сенатор США Джон Баррас.

Политика Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.

Экономика На что может рассчитывать неработающий пенсионер в 2020 году Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

Политика Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.

Культура Руководство французской киноакадемии подало в отставку В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.

Происшествия В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что с медбратом, который писал анонимные сообщения на форуме "Двач" о том, что якобы отключил несколько человек от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расторгли трудовой договор.

Общество Предустановку приложений ускорят Национальная платежная система «Мир» станет обязательной для предустановки на смартфоны с 1 июля 2021 года, тогда как ранее планировалось предустанавливать ее с 2023 года.

Политика Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендента на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.

Экономика Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль составила 0,3 миллиарда рублей (4,5 миллиона долларов) и снизилась на 95 процентов по отношению к аналогичному показателю 2018 года.

Авто Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.