Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМексика покинула заседание ОПЕК+ без утверждения сделки

Министр энергетики Мексики покинул внеочередное заседание ОПЕК +, проходящее в формате видеоконференции, не проголосовав за решение ОПЕК + снизить нефтедобычу на 10 млн б / с. Как пишет агентство Bloomberg, оставшиеся делегаты продолжили обсуждение сделки без участия Мексики.
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