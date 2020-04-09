Министр энергетики Мексики покинул внеочередное заседание ОПЕК +, проходящее в формате видеоконференции, не проголосовав за решение ОПЕК + снизить нефтедобычу на 10 млн б / с. Как пишет агентство Bloomberg, оставшиеся делегаты продолжили обсуждение сделки без участия Мексики.

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