Энергетика

ИзвестияИзвестияМексика покинула заседание ОПЕК+ без утверждения сделки

Заседание ОПЕК+, посвященное вопросу нового сокращения добычи нефти и стабилизации рынка, покинула делегация Мексики. При этом встреча продолжается, сообщает «РИА Новости». Мексика не согласилась на сделку с альянсом.
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с чего всё началось

Источники: Мексика отказалась пойти на сделку с ОПЕК+

Мексика прервала участие в заседании ОПЕК+, посвященном сокращению нефтедобычи, отказавшись пойти на сделку с альянсом, сообщили РИА Новости два источника в делегациях. При этом сама встреча продолжается.
РИА Новостивчера в 21:11

Подробнее о событии

Мексика покинула заседание ОПЕК+ без утверждения сделки

Известиявчера в 20:20

Мексика «с гневом» покинула заседание ОПЕК+

Взгляд.рувчера в 19:30

Источник: Мексика не согласилась на условия ОПЕК+

ТАССвчера в 20:08

Мексика поставила под удар сделку ОПЕК+

Lenta.ruвчера в 19:47

Источник: Мексика покинула заседание ОПЕК+

Московский Комсомолецвчера в 19:29

СМИ сообщили о вероятности заключения нового соглашения ОПЕК+ после отказа от участия Мексики

ТК Звездавчера в 20:19

Источники: Мексика отказалась пойти на сделку с ОПЕК+

РИА Новостивчера в 21:11
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Комментарии

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RuNews24.ru вчера в 19:14
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Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
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Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
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Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Общество

В Крыму подтвердили два новых случая коронавируса

Симферополь, 10 апреля 2020, 10:15 — REGNUM У двух крымчан, которые вернулись из Таиланда, выявили заражение коронавирусом.
REGNUM 03:15
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Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
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Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам

8 апреля ЦБ сообщил, что ставки по депозитам в России уже вернулись к росту: в третьей декаде марта средневзвешенная максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках страны выросла до 5,38% с 5,15% в начале и середине месяца.
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Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru вчера в 09:24
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Энергетика

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга

Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 2,33 доллара и составили 22,76 доллара за баррель.
Банки.ру 01:03
Общество

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Двенадцать пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, умерли в Москве, среди них были три человека моложе 45 лет.
ТАСС вчера в 18:15
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Кадыров заявил, что не обсуждал с Кремлем вопрос границы с Ингушетией

РИА Новости вчера в 23:47
Политика

Рейтинг Трампа рекордно вырос на фоне пандемии коронавируса

Вашингтон, 10 апреля 2020, 04:02 — REGNUM Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг рекордной отметки на фоне пандемии коронавируса, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные соцопроса.
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Общество

Генпрокуратура требует заблокировать фейки о пропусках в Москве

Сайты с фейковыми сообщениями будут заблокированы. Фейк-ньюс были обнаружены во время мониторинга интернета, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:17
Общество

В Волгоградской области определились с работающими организациями

Волгоград, 10 апреля 2020, 09:14 — REGNUM Перечень предприятий, которые по роду деятельности могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений, определили в Волгоградской области.
REGNUM 02:14
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СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

Известия 01:26
Наука

Подавляющее коронавирус за 48 часов лекарство оказалось ветеринарным

Австралийские ученые обнаружили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов.
ФАН вчера в 09:58
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В Пятигорске мужчина захватил родных в заложники

В Пятигорске мужчина захватил в заложники сестру и ее детей, закрылся в квартире и потребовал крупную сумму денег.
РБК вчера в 10:12
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК 08 апреля в 08:00
Здоровье

Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса

Роспотребнадзор заявил, что ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса.
RT на русском 03:20
Общество

В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:21
Гаджеты

Какие смартфоны Xiaomi обновят до MIUI 12

Как сообщает ToDay News Ufa, новая оболочка может быть представлена для Mi 10/10 Pro, Mi 9/9 SE/9 Pro, Mi 8. Модель Mi CC9 Pro была снята с выпуска, но она также получит новую оболочку так же, как и Mi CC9, Mi CC9e.
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Режим ЧС введен в хакасском городе Абазе из-за паводка

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Энергетика

Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти

После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Ридус вчера в 14:36
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Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели

Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Телеканал 360° вчера в 07:02
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Игорь Николаев сообщил, что его выписали из больницы в Коммунарке

Ранее из больницы в Коммунарке после перенесенного вирусного заболевания были выписаны народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина.
Аргументы и Факты вчера в 03:49
Общество

На Урале вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение «самоизоляции»

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REGNUM 02:30
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На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины предупредила об угрозе ядерной энергетике страны и опасности «очередного Чернобыля».
Lenta.ru 01:11
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Турнир UFC 249 отложен из-за коронавируса

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Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
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