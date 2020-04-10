Мексика прервала участие в заседании ОПЕК+, посвященном сокращению нефтедобычи, отказавшись пойти на сделку с альянсом, сообщили РИА Новости два источника в делегациях. При этом сама встреча продолжается.

с чего всё началось

Заседание ОПЕК+, посвященное вопросу нового сокращения добычи нефти и стабилизации рынка, покинула делегация Мексики. При этом встреча продолжается, сообщает «РИА Новости». Мексика не согласилась на сделку с альянсом.

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