Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила, что страна предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в следующие два месяца в рамках новой сделки ОПЕК+. Об этом она сообщила в четверг вечером в своем Twitter.

Мексика предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки

Политика Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.

Наука Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат Ивермектин избавляет организм человека от вирусной РНК на 99%. Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат.

Общество Мишустин поддержал заморозку цен на продукты По заявлению депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Владимира Плотникова, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией поддержал предложение о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты, передает РИА Новости.

Армия и оружие Коронавирус поразил четвертый американский авианосец Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.

Кино Глава Marvel намекнул на продолжение «Мстителей» Президент Marvel Studios Кевин Файги опубликовал новый пост в своем Tvitter-аккаунте, в котором пользователи увидели намек на продолжение фантастической саги о Мстителях.

Энергетика Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Космос NASA установит в кратере на Луне гигантский радиотелескоп NASA планирует реализовать довольно амбициозный проект, суть которого заключается в установке километрового радиотелескопа в кратере на темной стороне Луны.

Экономика ГД проверит эффективность расходования госсредств компанией «Ростсельмаш» Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции подготовил запросы в Федеральную налоговую службу, Счетную палату, Генпрокуратуру и профильные министерства об эффективности расходования субсидий из федерального бюджета предприятием «Ростсельмаш».

Политика Песков объяснил фразу Путина про печенегов и половцев Ранее Путин в третьем за последнее время обращении к нации заявил, что Россия победит коронавирус, как когда-то пережила набеги печенегов и половцев — степных племён, которые атаковали древнерусские города до нашествия монголов в XIII веке, писал NEWS.ru.

Общество Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, – данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), приводит РБК.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Здоровье Минздрав назвал пять главных симптомов коронавируса "Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90 процентов); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 процентах случаев; одышка (55 процентов); утомляемость (44 процента); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20 процентов)", — говорится в рекомендациях Минздрава.

Экономика МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.