Нале приняла участие в онлайн-заседании министров стран ОПЕК+, в ходе которого не согласилась с предложенными стране условиями уменьшения добычи. Мексика выступила против сокращения собственной добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. 9 апреля прошли переговоры ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Общество Путин уволил главного следователя МВД Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.

Общество В России упростили порядок регистрации безработных «Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме», — пояснил премьер.

Энергетика В РФПИ рассказали о возможном объеме сокращений странами добычи нефти Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти на десять миллионов баррелей в сутки, при этом хочет снижения добычи еще на пять миллионов баррелей в сутки от стран G20, не входящих в альянс.

Хоккей Избран новый состав совета директоров КХЛ Состав был утвержден на заочном голосовании общего собрания руководства лиги. Пост председателя совета директоров занял Геннадий Тимченко.

Общество В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом Напомним, в России для предотвращения распространения коронавируса введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими; ограничен перечень предприятий, которые могут работать до конца месяца; для всех регионов РФ объявлен режим самоизоляции.

Здоровье Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.

Политика Трамп: США достигли пика распространения коронавируса Вашингтон, 10 апреля 2020, 02:53 — REGNUM Пик распространения коронавируса в США достигнут, а в ряде штатов активность инфекции начала снижаться, заявил американский президент Дональд Трамп 9 апреля в ходе брифинга.

Общество Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.

Общество Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора» "Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.

Космос Запуск навигационного спутника в США отложили на два месяца Запуск третьего навигационного спутника нового поколения GPS III перенесен с конца апреля на конец июня из-за пандемии коронавируса, сообщили Космические силы США.

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Здоровье Специалист предупредил о вызываемых коронавирусом осложнениях Москва, 10 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа способна сильно снижать иммунный потенциал организма человека, что приводит к развитию дополнительных заболеваний, заявил вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов 9 апреля в интервью газете "Вечерняя Москва" Эксперт подчеркнул, что появление таких патологий обычно отмечается у людей преклонного возраста.