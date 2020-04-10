Энергетика

ИзвестияИзвестияМексика предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки

Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила, что страна предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в следующие два месяца в рамках новой сделки ОПЕК+. Об этом она сообщила в четверг вечером в своем Twitter.
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