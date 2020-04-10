Энергетика
ИзвестияМексика предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки
Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила, что страна предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в следующие два месяца в рамках новой сделки ОПЕК+. Об этом она сообщила в четверг вечером в своем Twitter.
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Комментарии
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
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Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот
Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой в связи с пандемией коронавируса и подогнать свои предприятия под критерии малого и среднего бизнеса, прогнозируют опрошенные РБК юристы.
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Представлена видеокарта ASUS GeForce GT 710
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МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
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Политика
В Польше все еще верят в покушение на президента Качиньского
Погибли все находившиеся на борту 96 человек: 8 членов экипажа и 88 пассажиров, среди которых президент Польши Лех Качиньский, его супруга Мария, последний президент РП в эмиграции Рышард Качоровский, депутаты и сенаторы, военачальники.
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В Пятигорске задержан захвативший заложников мужчина
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Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Финансы
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Общество
Путин уволил главного следователя МВД Романова
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Избран новый состав совета директоров КХЛ
Состав был утвержден на заочном голосовании общего собрания руководства лиги. Пост председателя совета директоров занял Геннадий Тимченко.
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Кино
Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»
Энергетика
Эксперты: Саудовская Аравия проиграла России в нефтяной войне
Как сообщается в материале турецкого обозревателя Фирдевса Юкселя, Саудовская Аравия, призвавшая собрать заседание ОПЕК и найти "справедливое решение", "однозначно и безоговорочно" признала свое поражение в ценовой войне с Россией.
Политика
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса
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Происшествия
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Губернатор Сахалинской области сообщил, что несколько человек, находящихся на карантине из-за коронавируса, исчезли.
Политика
США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»
США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.
Политика
Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ
США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Футбол
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Кино
Глава Marvel намекнул на продолжение фильмов «Мстители»
В Twitter главы Marvel Studios Кевина Файги появилась неоднозначная запись о возможном продолжении фильмов «Мстители».
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В сети появились фото французской версии «Москвича-2141»
Общество
Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов
Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов.