Политика

РИА НовостиРИА НовостиМексика предоставила Моралесу политическое убежище

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище, и призвал международное сообщество гарантировать его безопасность.
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Мексика предоставила Моралесу политическое убежище

РИА Новости16:49

Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике

РБК16:16

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Мексика предоставила убежище Эво Моралесу

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:14, Ашберн
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