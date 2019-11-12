Политика

ТАССТАССМексика предоставила политическое убежище Эво Моралесу

Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище Эво Моралесу, подавшему в отставку с поста президента Боливии, из-за угрозы его жизни. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Мексики Марсело Эбрард.
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