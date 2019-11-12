Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище Эво Моралесу, подавшему в отставку с поста президента Боливии, из-за угрозы его жизни. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Политика Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.

Политика Глава МИД Украины рассказал, где «лежит» закон об амнистии в Донбассе Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, в нарушение конституции не был передан на подпись президенту, он "лежит где-то в столе", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Экономика Медведев проведёт совещание по стратегическому развитию и нацпроектам Сегодня, 11 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте правительства РФ.

Политика МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Армия и оружие Индия окончательно отказалась от Су-57, показав «достойную замену» Индийские средства массовой информации опубликовали материал, в котором сообщается о том, что ВВС Индии окончательно отказываются от российских истребителей Су-57, которые не только не удовлетворяют Дели своими характеристиками и возможностями, но и имеют достаточно высокую стоимость.