Политика
ТАССМексика предоставила политическое убежище Эво Моралесу
Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище Эво Моралесу, подавшему в отставку с поста президента Боливии, из-за угрозы его жизни. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Мексики Марсело Эбрард.
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Общество
WhatsApp начал блокировать пользователей
Популярный мессенджер WhatsApp начал массово блокировать обычных пользователей.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева провела вечер с «легендарными» друзьями
В компании знаменитых скульптура и музыканта Алла Борисовна провела чудесный вечер, как она выразилась.
Общество
Первый час «Дня холостяка» принес Alibaba $13 млрд
Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — «Дня холостяка» — 91,2 млрд юаней ($13 млрд), передает Reuters.
Здоровье
Ученые выяснили, что Kratom может вызвать повреждение печени
Ученые под предводительством доктора Виктора Наварро изучили 404 случая повреждений печени, к которым привело использование пищевых добавок.
Происшествия
В Приморье спасли пропавшего дайвера, который двое суток провёл в море
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему очки
Здоровье
Врач предупредил о вреде свеклы при некоторых заболеваниях
Есть заболевания, при которых употребление свеклы может навредить.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
Политика
Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
Политика
Глава МИД Украины рассказал, где «лежит» закон об амнистии в Донбассе
Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, в нарушение конституции не был передан на подпись президенту, он "лежит где-то в столе", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Футбол
Полузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ
Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
Воровать на строительстве космодрома "Восточный" продолжают, несмотря на десятки уголовных дел и посадки, заявил президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
Общество
Россия оказалась в десятке самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку «самых пьющих стран мира», заняв седьмую строку этого антирейтинга.
Политика
Максим Галкин: «Советские времена вернулись, в худшем смысле слова»
Шоумен подчеркнул, что с экранов не все можно говорить и «советские времена вернулись, в худшем смысле слова».
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка запустить сервис доставки карт на дом
Сбербанк запускает сервис доставки банковских карт клиентам на дом, рассказали «Коммерсанту» участники рынка и подтвердили источники, близкие к банку.
Футбол
Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
Экономика
Медведев проведёт совещание по стратегическому развитию и нацпроектам
Сегодня, 11 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте правительства РФ.
Политика
МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате
Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Армия и оружие
Индия окончательно отказалась от Су-57, показав «достойную замену»
Индийские средства массовой информации опубликовали материал, в котором сообщается о том, что ВВС Индии окончательно отказываются от российских истребителей Су-57, которые не только не удовлетворяют Дели своими характеристиками и возможностями, но и имеют достаточно высокую стоимость.
Спорт
Глава WADA анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ожидает, что после доклада экспертов Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет будет лишено статуса соответствия, передает РИА "Новости".