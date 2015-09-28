Политика

РИА НовостиРИА НовостиМексика предоставила Моралесу политическое убежище

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище, и призвал международное сообщество гарантировать его безопасность.
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Марсело Эбрард
В соответствии со своей традицией предоставления убежища и невмешательства Мексика приняла 20 видных деятелей исполнительной и законодательной власти Боливии на территории посольства в Ла-Пасе. Если будет решено, мы также предоставим убежище Эво Моралесу.
— Марсело Эбрард, мексиканский политикИнтерфакс вчера в 20:07

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