Энергетика
РИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает Bloomberg.Forbesвчера в 09:03
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Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
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В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
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На официальном сайте голосования по изменениям в Конституцию не упоминается «космическая» поправка, которая обнуляет президентские сроки Владимира Путина.
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
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