с чего всё началось

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. 284

Политика Елену Шувалову исключили из КПРФ Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов. 626

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Общество Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. 1K

Происшествия На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе. 1,4K

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева показала младшего сына от Меладзе Альбина Джанабаева в первый раз показала в своем Instagram младшего сына от Меладзе.

Единоборства Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. 1

Политика Украинская журналистка послала Порошенко на три буквы Журналистка Елена Бойко выразила надежду на скорейшую смерть или судебное преследование бывшего президента Украины Петра Порошенко 7 июня в интервью НТВ.

Авто Kia раскрыла технические детали нового седана Kia K5 для России Компания Kia подготовила к дебюту на российском рынке новый седан Kia K5.

Культура Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой Первые две серии из 8 доступны по подписке more.tv в видеосервисе Wink с 4 июня Режиссером проекта, а также сценаристом и автором идеи стал Эдуард Оганесян, а одним из продюсеров – Фёдор Бондарчук. 36

Политика В Белоруссии задержали нескольких участников предвыборных пикетов Сотрудники белорусской милиции в Минске и Гомеле задержали около десятка активистов, участвовавших в пикетах в местах сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Белоруссии.

Спорт У бегуньи Кастер Семени и её жены родилась дочка Двукратная олимпийская чемпионка по бегу на дистанции 800 метров Кастер Семеня стала матерью.

Общество Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков. 17

Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. 604