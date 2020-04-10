с чего всё началось

Министр энергетики Мексики Росио Нале не согласилась с условиями представителей других стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Переговоры представителей ОПЕК+ проходили в формате видеоконференции.

Мексику не устроило новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Футбол Президент итальянского клуба заболел коронавирусом «Порденоне» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии Б. До приостановки чемпионата клуб набрал 45 очков в 28 матчах.

Здоровье Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи Как сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, все пациенты, которые уже успели вылечиться от коронавирсуной инфекции, и находившиеся в тяжелом состоянии на протяжении длительного времени, могут быть источником заражения для всех остальных. 152

Здоровье В Ивановской области четверых человек пришлось поместить в реанимацию 4 пациента из Ивановской области, находящиеся под наблюдением врачей в связи с коронавирусом, переведены в реанимацию, заявил директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин 11 апреля, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. 2

Футбол Евгений Коноплянка оценил перспективы «Шахтера» в Лиге Европы В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» обыграл «Вольфсбург» на выезде со счетом 2:1. Ответная встреча перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Общество Подмосковье вслед за Москвой вводит электронные пропуска Воробьев уточнил, что пропуск будет действовать как в Московской области, так и в самой столице Ранее о введении электронных пропусков для поездок на любом транспорте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 30

Происшествия На юге Украины аварийно сел истребитель МиГ-29 Мелитополь, Украина, 11 апреля 2020, 09:49 — REGNUM На военном аэродроме возле Мелитополя аварийно приземлился истребитель МиГ-29 ВВС Украины с бортовым номером 47.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 4K

Общество Вирусолог предупредил о новой эпидемии коронавируса после карантина Отмена ограничительных мер после снижения числа инфицированных COVID-19 может вызвать новую вспышку заболевания, считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц. 12

Шоу-бизнес Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией. 32

Шоу-бизнес Маргарита Королева сообщила, что Надежду Бабкину вывели из комы О состоянии Надежды Бабкиной было мало что известно. 11 апреля ее подруга Маргарита Королева сообщила новые данные.

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 972

Общество Более 30 стран запросили у России аппараты ИВЛ Власти РФ продают в другие страны ИВЛ, когда их не хватает в больницах России Некоторые эксперты и многие общественные деятели задают вопрос: Почему Россия отправляет или продаёт в другие страны аппараты ИВЛ, когда в российских больницах таких аппаратов нет или не хватает, их обещают поставить только через 6 месяцев. 576

Гаджеты Субботний кинозал: как выглядит GTA V с трассировкой лучей и улучшенной графикой Создатели ролика использовали трассировку лучей и набор улучшающих графику модификаций, от ReShade до Awesomekills Graphics, а также реалистичные текстуры и улучшенное освещение.