Энергетика
Экономика сегодняМексику не устроило новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Министр энергетики Мексики Росио Нале не согласилась с условиями представителей других стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Переговоры представителей ОПЕК+ проходили в формате видеоконференции.
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с чего всё началось
«Для того чтобы стабилизировать цену на нефть, Мексика на переговорах секретариата OПЕК предложила сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки», — написала она в своём Twitter.RT на русском09 апреля в 22:30
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Мексика готова сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в следующие два месяца
ТАСС09 апреля в 21:20
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