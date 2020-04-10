Энергетика

Lenta.ruLenta.ruМексика согласилась сократить добычу нефти

Нале приняла участие в онлайн-заседании министров стран ОПЕК+, в ходе которого не согласилась с предложенными стране условиями уменьшения добычи. Мексика выступила против сокращения собственной добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. 9 апреля прошли переговоры ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
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Мексика согласилась снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки

РИА Новости01:19

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Мексика готова сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в следующие два месяца

ТАССвчера в 21:20

Мексика заявила о возможном снижении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки

ФАНвчера в 22:28

Мексика объявила объем снижения добычи нефти, на который готова пойти

Интерфаксвчера в 21:45

Главные новости к утру 10 апреля

Коммерсантъ00:05

Страны ОПЕК+ завершили десятичасовые переговоры

News.ruвчера в 21:52
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Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
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Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
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Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
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В NI рассказали, как Россия лишила Украину половины ВВС

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Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

Странам удалось найти компромисс по многим вопросам и договориться о сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, об этом сообщает агентство Reuters.
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Общество

Правительство России упростило порядок оформления инвалидности

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка оформления инвалидности до 1 октября 2020 года.
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Графический процессор работает на частоте на 954 МГц, а объём vRAM составляет 2 ГБGDDR5 с 64-разрядной шиной и эффективной частотой 5 ГГц.
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Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой

Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
РИА Новости вчера в 12:45
Общество

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru 07 апреля в 16:37
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Кадыров заявил, что не обсуждал с Кремлем вопрос границы с Ингушетией

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ни разу не обсуждал с руководством страны вопрос, связанный с разграничением административной границы Чечни и Ингушетии, решение принимало руководство этой республики.
РИА Новости вчера в 23:47
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В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 08 апреля в 10:52
Транспорт

Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем

Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.
Известия вчера в 11:08
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Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
ToDay News Ufa вчера в 13:23
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Суд продлил арест расстрелявшему срочников Шамсутдинову

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Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество

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Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Экономика

Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот

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РБК вчера в 23:00
Общество

Эксперт предостерег от ошибок при использовании перчаток от вирусов

Вы выбросите перчатки, но на телефоне останутся бактерии, а потом вы решите почесать нос или глаза.
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Мужчину осудят за секс с 13-летней дочерью любовницы

По информации регионального СУ СК России, с 13-летней дочерью своей сожительницы в интимную связь горожанин вступил в период с августа по октябрь 2019 года.
Регион 64 00:35
Общество

На Ставрополье выявили еще десять случаев заражения коронавирусом

За все время в регионе зафиксировано 52 случая заражения коронавирусом. 9 человек выздоровели, один скончался.
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В России упало производство бензина

За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости вчера в 14:54
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Бориса Джонсона перевели в обычную палату из реанимации

Состояние здоровья больного коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшилось, и его переместили из реанимации в обычную палату, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя офиса премьера.
Life.ru вчера в 15:07
Общество

Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов

Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов.
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Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
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Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
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Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском 07 апреля в 01:57
Здоровье

Минздрав назвал главные симптомы коронавируса

В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Тульская пресса вчера в 11:13
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