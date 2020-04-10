с чего всё началось

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца. В то же время в минэнерго Азербайджана сообщили РИА Новости, что Мексике предлагали сократить добычу на 400 тысяч баррелей, на что был получен отказ.

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 2,6K

Гаджеты Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12 Бренд Redmi выпустить новую MIUI для моделей: Redmi 7A, Redmi 7, Redmi 8A, Redmi 8, Redmi Note 7, Redmi 7 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8 Pro. 10

Здоровье СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель. 7

Транспорт В Москве начнут действовать штрафы для нарушивших изоляцию водителей Введение цифровых пропусков для перемещения по городу и области власти Москвы и Подмосковья объясняют ухудшением ситуации с коронавирусом.

Общество Глава Якутии ввел карантин в городе Алдан Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин в городе Алдан, где выявлены пять больных COVID-19, а 80 контактировавших помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. 9

Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. 40

Авто Появились фото обновлённого Toyota Fortuner На днях появились очередные шпионские фотографии, дающие представление о внешности обновленного внедорожника Toyota Fortuner. 4

Общество В Китае за сутки выявили 99 случаев заражения коронавирусом В Китае за последние сутки выявили 99 случаев заражения коронавирусом, 97 из них - ввозные, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 10

Общество Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. 692

Политика МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте. 4,1K

Музыка Баста выбрал финалистов шоу «Голос. Дети» Баста поблагодарил молодых исполнительниц за то, как они реализовали идею номера, и выбрал Софью Льорет, после чего две младшие участницы расплакались прямо на сцене и Дмитрию Нагиеву пришлось пустить в дело все свое обаяние, чтобы хоть немного их успокоить.

Общество Китай направил в Россию врачей для борьбы с коронавирусом «Специалистов из Китая пригласило правительство Москвы, среди них авторитетные вирусологи и врачи, которые имеют большой клинический опыт, приобретенный в период борьбы с эпидемией COVID-19», — приводит сообщение МИД Поднебесной РИА Новости. 1,1K

Общество Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 65

Общество В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов В конце марта коллегия ЕЭК на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 решила ввести временный запрет на вывоз с территории ЕАЭС ряда продуктов, в том числе круп, муки, лука и чеснока. 4