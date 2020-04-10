с чего всё началось

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца. В то же время в минэнерго Азербайджана сообщили РИА Новости, что Мексике предлагали сократить добычу на 400 тысяч баррелей, на что был получен отказ.

Авто Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью. 125

Общество В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.

Общество Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,2K

Футбол Экс-тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш выписан из больницы Бывший футболист и главный тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш, сдавший положительный тест на коронавирус, выписан из больницы, сообщает Metro.

Общество В Москве количество заболевших коронавирусом возросло до 10 158 Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 1306. В общей сложности в столице зафиксировано 10 158 заразившихся. 16

Здоровье В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19 Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

Общество Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет). 8

Происшествия Три новых случая коронавируса подтвердились в Костромской области Из лаборатории Москвы поступили итоги исследования биоматериала жителей региона, госпитализированных с подозрением на коронавирус — у трех пациентов подтверждена инфекция, узнал KOSTROMA.TODAY. 33

Общество В Москве за нарушение карантина оштрафовано уже 30 человек "За прошедшие сутки в Москве зафиксировано четыре нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении", – говорится в сообщении. 119

Общество Оперштаб сообщил о росте числа больных пневмонией в Москве Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице число больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей увеличилось в два раза. 7

Общество Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market. 3

Общество Еще 188 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Как сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за последние сутки из больниц выписаны еще 188 пациентов. 134