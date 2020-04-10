Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМексика согласилась сократить добычу нефти

Нале приняла участие в онлайн-заседании министров стран ОПЕК+, в ходе которого не согласилась с предложенными стране условиями уменьшения добычи. Мексика выступила против сокращения собственной добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. 9 апреля прошли переговоры ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
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Главные новости к утру 10 апреля

Коммерсантъ00:05

Мексика согласилась снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки

РИА Новости01:19

Как предварительные итоги переговоров ОПЕК+ могут повлиять на мировой рынок нефти

RT на русском03:02

Нефтедобыча ОПЕК+ не хочет угасать без жгучей Мексики. Обзор

Интерфакс02:26

России придется снизить добычу нефти больше всех в мире

Lenta.ru04:47

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:46

Мексика готова сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в следующие два месяца

ТАССвчера в 21:20
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
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Новые случаи коронавируса выявлены в 57 регионах России за сутки

Москва, 10 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Подтвердившиеся случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы в 57 регионах РФ в течение суток 9 апреля.
REGNUM 03:50
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Кадыров извинился за нецензурные высказывания в адрес ингушей

Lenta.ru 03:53
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество

В Тульской области еще 5 человек заболели коронавирусом

Сегодня, 10 апреля, стало известно о 5 новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
Первый Тульский 03:38
Происшествия

На Сахалине несколько человек сбежали из-под карантина

Несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу на Сахалине, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале правительства региона.
РИА Новости 03:00
Общество

В Крыму введут штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции

Владельцев автомобилей, нарушивших режим самоизоляции, начнут штрафовать в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:53
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Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249

В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
ГЛАС.RU 02:21
Политика

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:35
Гаджеты

Huawei представила новый телевизор Smart TV X65

Китайская корпорация Huawei презентовала новый Smart-телевизор с мощным оснащением. Толщина устройства составляет 24,9 миллиметра.
iReactor вчера в 04:12
Армия и оружие

Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
РИА Новости 00:11
Общество

Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:58
Шоу-бизнес

Егор Крид рассказал, как рыдал после расставания с Нюшей

Крид рассказал, как ревновал Нюшу даже к официанту.
Территория новостей 03:59
Происшествия

Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве

Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Газета.Ru 04:33
Общество

Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости вчера в 14:05
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 03:56
Общество

В Пензенской области коронавирус выявили у 9-летнего ребенка

В Пензенской области количество пациентов с коронавирусной инфекцией выросло до 67, новых случаев за сутки – 15.
Smi58.ru 03:31
Общество

В Волгоградской области определились с работающими организациями

Волгоград, 10 апреля 2020, 09:14 — REGNUM Перечень предприятий, которые по роду деятельности могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений, определили в Волгоградской области.
REGNUM 02:14
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Кино

Тайка Вайтити «ответил» на вопрос о появлении Локи в «Тор: Любовь и гром»

Лос-Анджелес, США, 10 апреля 2020, 07:06 — REGNUM Режиссёр предстоящего кинокомикса «Тор: Любовь и гром» Тайка Вайтити ушёл от прямого ответа на вопрос о том, появится ли Локи Тома Хиддлстона в его картине.
REGNUM 00:06
Финансы

Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам

8 апреля ЦБ сообщил, что ставки по депозитам в России уже вернулись к росту: в третьей декаде марта средневзвешенная максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках страны выросла до 5,38% с 5,15% в начале и середине месяца.
Forbes 02:59
Политика

Киев хочет получить согласие «нормандской четверки» на онлайн-саммит

Украина из-за пандемии коронавируса намерена обсудить с лидерами "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) возможность проведения в онлайн-режиме саммита по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 03:04
Общество

СМИ сообщили об ограничении продажи пива в ряде регионов России

Москва, 10 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В ряде российских регионов в рамках борьбы с коронавирусом ограничили продажу разливного пива, сообщает 10 апреля «Коммерсантъ».
REGNUM 04:19
Политика

В Киеве заявили о готовности прекратить транзит газа из России

Украина готовится прекратить транзит газа из России, именно на это нацелена "оптимизация" газотранспортной системы страны, заявил глава компании-оператора ГТС Сергей Макогон.
Газета.Ru вчера в 04:43
Происшествия

Двух жительниц Саратовской области оштрафуют за фейк

За распространение фейковой информации двум жительницам Ровенского района грозит крупный денежный штраф.
Саратов 24 04:33
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Позднякова: Многие новосибирцы уже переболели коронавирусом в феврале

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова во время общения с горожанами, организованного в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте», дала ответ на вопрос о том, могли ли новосибирцы переболеть коронавирусом еще в феврале, до начала эпидемии.
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Продажи новых автомобилей в России выросли за март

Как ранее и сообщалось, в марте наблюдался всплеск продаж новых машин, что связано с падением рубля и грядущим удорожанием легковушек.
Tvoe-avto.com 07 апреля в 12:29
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В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы

Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
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Игры

Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PS5 и Xbox Series X

CyberSport.ru 00:43
Происшествия

На Кубани выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае выявлено 20 подтвержденных новых случаев COVID-2019.
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