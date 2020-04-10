Коронавирус
Lenta.ruМексика согласилась сократить добычу нефти
Нале приняла участие в онлайн-заседании министров стран ОПЕК+, в ходе которого не согласилась с предложенными стране условиями уменьшения добычи. Мексика выступила против сокращения собственной добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. 9 апреля прошли переговоры ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
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Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Общество
Новые случаи коронавируса выявлены в 57 регионах России за сутки
Москва, 10 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Подтвердившиеся случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы в 57 регионах РФ в течение суток 9 апреля.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
В Тульской области еще 5 человек заболели коронавирусом
Сегодня, 10 апреля, стало известно о 5 новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
Происшествия
На Сахалине несколько человек сбежали из-под карантина
Несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу на Сахалине, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале правительства региона.
Общество
В Крыму введут штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции
Владельцев автомобилей, нарушивших режим самоизоляции, начнут штрафовать в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Единоборства
Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249
В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Гаджеты
Huawei представила новый телевизор Smart TV X65
Китайская корпорация Huawei презентовала новый Smart-телевизор с мощным оснащением. Толщина устройства составляет 24,9 миллиметра.
Армия и оружие
Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
Общество
Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой
Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Шоу-бизнес
Егор Крид рассказал, как рыдал после расставания с Нюшей
Крид рассказал, как ревновал Нюшу даже к официанту.
Происшествия
Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве
Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Общество
Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Общество
В Пензенской области коронавирус выявили у 9-летнего ребенка
В Пензенской области количество пациентов с коронавирусной инфекцией выросло до 67, новых случаев за сутки – 15.
Общество
В Волгоградской области определились с работающими организациями
Волгоград, 10 апреля 2020, 09:14 — REGNUM Перечень предприятий, которые по роду деятельности могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений, определили в Волгоградской области.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Кино
Тайка Вайтити «ответил» на вопрос о появлении Локи в «Тор: Любовь и гром»
Лос-Анджелес, США, 10 апреля 2020, 07:06 — REGNUM Режиссёр предстоящего кинокомикса «Тор: Любовь и гром» Тайка Вайтити ушёл от прямого ответа на вопрос о том, появится ли Локи Тома Хиддлстона в его картине.
Финансы
Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам
8 апреля ЦБ сообщил, что ставки по депозитам в России уже вернулись к росту: в третьей декаде марта средневзвешенная максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках страны выросла до 5,38% с 5,15% в начале и середине месяца.
Политика
Киев хочет получить согласие «нормандской четверки» на онлайн-саммит
Украина из-за пандемии коронавируса намерена обсудить с лидерами "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) возможность проведения в онлайн-режиме саммита по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Общество
СМИ сообщили об ограничении продажи пива в ряде регионов России
Москва, 10 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В ряде российских регионов в рамках борьбы с коронавирусом ограничили продажу разливного пива, сообщает 10 апреля «Коммерсантъ».
Политика
В Киеве заявили о готовности прекратить транзит газа из России
Украина готовится прекратить транзит газа из России, именно на это нацелена "оптимизация" газотранспортной системы страны, заявил глава компании-оператора ГТС Сергей Макогон.
Происшествия
Двух жительниц Саратовской области оштрафуют за фейк
За распространение фейковой информации двум жительницам Ровенского района грозит крупный денежный штраф.
Здоровье
Позднякова: Многие новосибирцы уже переболели коронавирусом в феврале
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова во время общения с горожанами, организованного в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте», дала ответ на вопрос о том, могли ли новосибирцы переболеть коронавирусом еще в феврале, до начала эпидемии.
Авто
Продажи новых автомобилей в России выросли за март
Как ранее и сообщалось, в марте наблюдался всплеск продаж новых машин, что связано с падением рубля и грядущим удорожанием легковушек.
Происшествия
В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы
Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Игры
Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PS5 и Xbox Series X
Происшествия
На Кубани выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае выявлено 20 подтвержденных новых случаев COVID-2019.