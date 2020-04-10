Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМексика согласилась сократить добычу нефти

Нале приняла участие в онлайн-заседании министров стран ОПЕК+, в ходе которого не согласилась с предложенными стране условиями уменьшения добычи. Мексика выступила против сокращения собственной добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. 9 апреля прошли переговоры ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
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Мексика согласилась снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки

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