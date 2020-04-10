Напомним, 8 апреля состоялось внеочередное заседание ОПЕК+, посвященное вопросу стабилизации рынка нефти в мире, где Мексика поставила под удар новое соглашение. Министры энергетики стран-участников обсудили сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки.

Мексика договорилась с США по сокращению добычи нефти

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