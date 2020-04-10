Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаМексика договорилась с США по сокращению добычи нефти

Напомним, 8 апреля состоялось внеочередное заседание ОПЕК+, посвященное вопросу стабилизации рынка нефти в мире, где Мексика поставила под удар новое соглашение. Министры энергетики стран-участников обсудили сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки.
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ОПЕК+ ищет согласия Мексики, или сказка о рыбаках и «черном золоте». Обзор

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Трамп пояснил договорённости между США и Мексикой по добыче нефти

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США выполнят часть обязательств Мексики по снижению добычи нефти

Газета.Ruвчера в 15:19

США взяли на себя часть обязательств Мексики по снижению добычи нефти

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Трамп: договоренности с Мексикой подразумевают некоторые сокращения нефтедобычи в США

ТАССвчера в 15:41

Мексика сообщила о договоренности с США по сокращению добычи нефти

РИА Новостивчера в 09:05

Мексика достигла соглашения с ОПЕК+ и США по сокращению добычи нефти

Москва 24вчера в 08:57
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Губернатор области Денис Паслер внес изменения в указ о введении самоизоляции на территории Оренбуржья.
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Пяти уральцам оформили протоколы за нарушение режима самоизоляции

Напомним, согласно принятому областными депутатами закону, нарушение особого режима влечет ответственность в виде штрафов – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до миллиона рублей – для юридических лиц.
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В РПЦ рассказали, как быть с освящением куличей на Пасху

В Русской православной церкви рассказали, как быть с освящением куличей на Пасху в этот раз, когда верующим рекомендовано не посещать храмы во избежание заражения.
Интерфакс вчера в 13:34
Политика

США приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан

Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:31 — REGNUM Президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан.
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Происшествия

В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла и дыма высотой в полкилометра.
Газета.Ru 07:08
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Политика

Украина на грани энергетического кризиса — Тимошенко

Киев, 11 апреля 2020, 12:52 — REGNUM В энергетической сфере Украины сложилась катастрофическая ситуация, заявила депутат Верховной рады, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 10 апреля в эфире телеканала «Украина».
REGNUM 05:52
Культура

Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о самоизоляции и гигиене

Герои мультфильма "Маша и медведь" расскажут о самоизоляции и гигиене. Первая серия "Чем заняться дома" выйдет уже на этой неделе.
Piter.tv 05:05
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Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
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Общество

В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве

Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:23
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Общество

Уткин объяснил, почему не планирует заводить детей

Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, почему не планирует заводить детей.
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Общество

В Подмосковье вводится пропускной режим

Власти Подмосковья вслед за столичным мэром вводят в регионе режим пропусков.
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Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
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Общество

В России за сутки выявлено 1786 зараженных коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 за минувшие сутки выросло на 1786 и составляет 11 917 человек в 82 регионах России.
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Шоу-бизнес

Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией.
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Общество

В Саратовской области выявлено еще 9 случаев коронавируса

Сегодня в Саратовской области зафиксировано ещё 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Среди заболевших - жительница с. Вязовка Татищевского района, житель Ершовского района.
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Экономика

Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики

Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
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Общество

Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ

Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
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Здоровье

В Уфе коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов больницы

Домой распустят работников отделения акушерства и гинекологии, а также пациентов. У них не подтвердился коронавирус.
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Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
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Общество

В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом

Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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Общество

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
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Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
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Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
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Политика

В Кремле выразили сочувствие США из-за ситуации с коронавирусом

Россия сочувствует американцам из-за сложившейся там тяжелой ситуации с коронавирусом, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Авто

Новый Jeep Grand Cherokee породнится с Alfa Romeo

Известно, что в основу новинки ляжет платформа Alfa Romeo Giorgio, которая используется седаном Giulia и внедорожником Stelvio.
SpeedMe 09 апреля в 03:04
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Происшествия

В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным веществом

Шесть человек скончались в результате отравления неизвестным химическим веществом, которое употребляли в качестве спиртного, сообщает СКР по региону.
РИА Новости 05:38
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Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
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Общество

Ещё девять человек заболели в Ростовской области коронавирусом

Общее число лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в Ростовской области составило 38 человек.
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Общество

Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения

Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
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