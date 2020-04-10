Энергетика
ИА Красная ВеснаМексика договорилась с США по сокращению добычи нефти
Напомним, 8 апреля состоялось внеочередное заседание ОПЕК+, посвященное вопросу стабилизации рынка нефти в мире, где Мексика поставила под удар новое соглашение. Министры энергетики стран-участников обсудили сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Комментарии
Общество
В Оренбуржье режим самоизоляции продлили до 19 апреля
Губернатор области Денис Паслер внес изменения в указ о введении самоизоляции на территории Оренбуржья.
АиФ Оренбург 06:14
Общество
Пяти уральцам оформили протоколы за нарушение режима самоизоляции
Напомним, согласно принятому областными депутатами закону, нарушение особого режима влечет ответственность в виде штрафов – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до миллиона рублей – для юридических лиц.
Новый День 06:40
Религия
В РПЦ рассказали, как быть с освящением куличей на Пасху
В Русской православной церкви рассказали, как быть с освящением куличей на Пасху в этот раз, когда верующим рекомендовано не посещать храмы во избежание заражения.
Интерфакс вчера в 13:34
Политика
США приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан
Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:31 — REGNUM Президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан.
REGNUM вчера в 22:31
Происшествия
В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау
Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла и дыма высотой в полкилометра.
Газета.Ru 07:08
Политика
Украина на грани энергетического кризиса — Тимошенко
Киев, 11 апреля 2020, 12:52 — REGNUM В энергетической сфере Украины сложилась катастрофическая ситуация, заявила депутат Верховной рады, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 10 апреля в эфире телеканала «Украина».
REGNUM 05:52
Культура
Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о самоизоляции и гигиене
Герои мультфильма "Маша и медведь" расскажут о самоизоляции и гигиене. Первая серия "Чем заняться дома" выйдет уже на этой неделе.
Piter.tv 05:05
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Общество
В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве
Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:23
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Уткин объяснил, почему не планирует заводить детей
Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, почему не планирует заводить детей.
RT на русском 06:04
Общество
В Подмосковье вводится пропускной режим
Власти Подмосковья вслед за столичным мэром вводят в регионе режим пропусков.
Эхо Москвы вчера в 14:03
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Общество
В России за сутки выявлено 1786 зараженных коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 за минувшие сутки выросло на 1786 и составляет 11 917 человек в 82 регионах России.
Плюс один +1 вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией.
iReactor вчера в 06:18
Общество
В Саратовской области выявлено еще 9 случаев коронавируса
Сегодня в Саратовской области зафиксировано ещё 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Среди заболевших - жительница с. Вязовка Татищевского района, житель Ершовского района.
Взгляд-инфо 05:00
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03
Общество
Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ
Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Известия 06:10
Здоровье
В Уфе коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов больницы
Домой распустят работников отделения акушерства и гинекологии, а также пациентов. У них не подтвердился коронавирус.
RuNews24.ru вчера в 07:06
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
Общество
В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:35
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Политика
В Кремле выразили сочувствие США из-за ситуации с коронавирусом
Россия сочувствует американцам из-за сложившейся там тяжелой ситуации с коронавирусом, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 07:10
Авто
Новый Jeep Grand Cherokee породнится с Alfa Romeo
Известно, что в основу новинки ляжет платформа Alfa Romeo Giorgio, которая используется седаном Giulia и внедорожником Stelvio.
SpeedMe 09 апреля в 03:04
Происшествия
В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным веществом
Шесть человек скончались в результате отравления неизвестным химическим веществом, которое употребляли в качестве спиртного, сообщает СКР по региону.
РИА Новости 05:38
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Общество
Ещё девять человек заболели в Ростовской области коронавирусом
Общее число лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в Ростовской области составило 38 человек.
Big-Rostov.ru 04:38
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37