Мексика пришла к соглашению с США по сокращению уровня добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По его словам, он провел переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

Мексика договорилась с США и ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

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