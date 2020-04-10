с чего всё началось

Мексика после переговоров с США снизит в рамках сделки ОПЕК+ объем добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает РИА Новости.

После переговоров с США Мексика согласилась на сокращение добычи нефти

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Биатлон Драчев выступил против приглашения в сборную Кабукова и Королькевича Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил против приглашения в национальную сборную тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.

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Футбол Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России. 84

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Здоровье Пика коронавируса на Украине может не быть — странное заявление замглавы Минздрава Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что пик заболеваемости коронавирусом на Украине может и не наступить.

Единоборства Лобов назвал величайшего бойца в истории смешанных единоборств Ранее Лобов заявил, что нельзя винить Нурмагомедова в срыве боя с Фергюсоном.

Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. 35