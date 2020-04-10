Энергетика
МонаВистаПосле переговоров с США Мексика согласилась на сокращение добычи нефти
Мексика после переговоров с США снизит в рамках сделки ОПЕК+ объем добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
«Для того чтобы стабилизировать цену на нефть, Мексика на переговорах секретариата OПЕК предложила сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки», — написала она в своём Twitter.RT на русском09 апреля в 22:30
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Мексика готова сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в следующие два месяца
ТАСС09 апреля в 21:20
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